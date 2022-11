Armin Nicoară, propunere indecentă pentru Georgiana Lobonț, în fața Claudiei Puican: „Într-o cameră de hotel”! Care au fost reacțiile: „Doamne ferește. E măritată, are doi copii”

In articol:

Armin Nicoară și Claudia Puican formează un cuplu de cinci ani, anul acesta s-au și căsătorit, nași de cununie fiindu-le Georgiana Lobonț și soțul ei, dar saxofonistul tot nu pare că s-a cumințit.

Artistul este mereu cu ochii după cele mai frumoase femei și tot mereu a recunoscut că are o slăbiciune pentru nașa sa.

Armin Nicoară nu-și poate lua ochii de la nașa Georgiana Lobonț

Iar acum, chiar dacă alături de el o avea pe soția sa, Armin nu a mai ținut cont de nimic și i-a făcut o propunere indecentă Georgianei Lobonț.

Glumeț din fire, așa cum îl caracterizează nașa, în cadrul unui interviu, Armin Nicoară a mărturisit că ar petrece o noapte nebună cu artista.

Saxofonistul spune că i-ar plăcea să urmeze o vorbă din bătrâni, dar știe că nașa nu se lasă. Lucru întărit imediat și de Lobonț.

Cântăreața l-a avertizat pe Armin că soțul ar putea să reacționeze în urma declarațiilor sale și a menționat că pentru ea nu există nimic mai presus decât familia pe care o are.

Ba mai mult decât atât, a ținut să îi atragă atenția finului și să îl îndemne să îi ia exemplu, ea fiind o familistă convinsă, o femeie iubitoare și atentă cu soțul ei.

”Armin: M-a întrebat cineva cu cine ai vrea să mergi acum într-o cameră de hotel?

Georgiana: Nu mai zice acum nimic.

Armin: Și am spus – cu nașa Georgiana. Să nu se supere pe mine, dar adevărat vă spun (n.r. râde)

Georgiana: Să nu se supere Rareș pe tine, că eu cunosc (n.r. râde).

Armin: Asta trebuie să o bucure pentru că este nașa mea frumoasă și extraordinară.

Georgiana: Dacă nu eram ok nu îți mai trebuia nici cameră (n.r. râde).

Armin: Hai, Georgiana, hai! Mie chiar îmi plăcea să merg să probez, dar dacă nașa nu vrea…

Georgiana: Nașa nu, că nu-i voie cu nașa. Nașa-i măritată, are doi copii. Tu trebuie să iei exemplu de la nașa, să fii un băiat serios. Cu capul pe umeri”, este dialogul purtat de nașa Lobonț și finul Armin, conform Fanatik.

În urma celor spuse, așa cum era de așteptat, fiindcă îi acompania cu prezența, pe fir a intrat și Claudia Puican. Soția saxofonistului nu se arată deloc îngrijorată de glumele indecente pe care le face Armin cu nașa lor.

Claudia Puican spune că soțului ei doar îi place să vorbească mult și să facă glume de acest fel, în caz contrar nu s-ar mai simți bine în pielea, dar nu trece și la fapte.

Vedeta spune că știe că are acasă un bărbat cuminte, care a călcat strâmb doar la începutul relației, fapt peste care a trecut cu vederea.

Mai mult decât atât, cântăreața spune că Armin și dacă ar vrea să facă ceea ce spune nu ar avea timp și spațiu, pentru ei doi sunt împreună numai împreună.

Tocmai de aceea, împărțind și ziua, și noaptea, Claudia speră ca soțul să lase glumele deoparte și să se axeze mai mult mărirea familiei, adică să aducă mai repede pe lume un copil.

”Claudia: Am văzut că este un băiat bun, un băiat cuminte. Mai vorbește gura fără el, dar toți cei care l-au cunoscut știu că este om cu suflet mare. Nu cred că de când ne-am căsătorit mi-a mai greșit sau m-ar minți.

Armin: Deci, înainte am avut voie, acum nu mai am. Acum am voie doar cu femei măritate (n.r. râde).

Claudia: Așa-i place lui. Dacă nu ar face glumele astea ale lui, parcă nu ar mai simți viața, nu ar mai fi el!

Armin: Vedeți, e bine să știe nevasta că noi glumim! Claudia crede că eu glumesc și eu rămân cu gluma (n.r. râde). Poate să o ia cum vrea, că e glumă.

Claudia: Să lase prostiile și Doamne ajută, peste un an sau poate doi o să aveți un nepoțel (n.r. râde)! Și oricum, și de-ar vrea, nu se duce nicăieri pentru că stă 24 din 24 cu mine. La filmări, la cântări, vacanță”, au spus cei doi soți.