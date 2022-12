Armin Nicoară, răsfățat din plin de Sărbători! Cântărețul, luat prin surprindere de frumoasa soție Claudia Puican: "În general eu primesc cadouri" | EXCLUSIV

In articol:

Armin Nicoară ține foarte mult la tradițiile de sărbători și niciodată nu sare peste masa de Crăciun de la mama de acasă.

Îndrăgitul saxofonist știe clar că de Crăciun petrece în familie, iar din data de 26 se poate reapuca de muncă.

Cei doi artiști vor petrece sărbătorile în familie, iar la masa de Crăciun, dar și în ajun merg acasă la mama lui Armin, acolo unde îi așteaptă cele mai bune preparate tradiționale. Mai mult decât atât, îndrăgitul saxofonist ne-a mărturisit că nici nu acceptă să le petreacă altfel, mai ales că părinții și bunicii îmbătrânesc, trec anii și nu știi niciodată ce rezervă viața.

Armin Nicoară, Crăciun alături de toată familia

Armin Nicoară ne-a dezvăluit că va petrece sărbătorile alături de familie anul acesta, așa cum obișnuiesc să facă în fiecare an. Artistul nici nu se gândește să petreacă altfel, având în vedere că la mama la masă e cea mai bună mâncare și acasă cea mai frumoasă atmosferă.

"Eu obișnuiesc de Crăciun să merg la mama mea, pentru că țin foarte mult la tradiție și la tot ce înseamnă Sărbători. Mereu îmi amintesc de Sărbători de copilăria frumoasă pe care am avut-o și când văd că trece timpul așa mă ia melancolia și îmi dau lacrimile", a mărturisit Armin Nicoară, pentru Wowbiz.ro.

Pentru Armin familia este extrem de importantă așa că întotdeauna va face tot ceea ce poate ca să își petreacă sărbătorile alături de părinți.

Niciodată nu a lipsit de acasă de Crăciun și nici nu intenționează vreodată să facă acest lucru.

"Părinții ne îmbătrânesc și e greu să te gândești că în câțiva ani, doamne ferește poate îi și pierzi pe cei dragi", ne-a mai dezvăluit Armin Nicoară.

Armin Nicoară și Claudia Puican [Sursa foto: Facebook]

Armin, baza familiei înainte de Crăciun

Armin Nicoară ne-a mărturisit că anul acesta el a fost cel care s-a organizat, a făcut listele pentru cumpărături și a plecat inclusiv să aleagă porcul pentru masa de Crăciun.

"Eu anul acesta m-am organizat și am făcut cumpărăturile, am luat porc, cartaboș, șoric, toate cele de Crăciun pentru pregătiri. Noi stăm acasă cu familia. În seara de Ajun ne strângeam toți la masă, în prima zi de Crăciun la fel mergem în familie la masă, iar de pe 26 și până la Revelion suntem numai cu evenimentele", a povestit îndrăgitul artist.

Armin, surpriză de proporții din partea Claudiei, chiar în prag de Sărbători

Artistul ne-a mărturisit că în general el este cel care primește cadourile. Deși nu a vrut să ne spună ce i-a luat Claudiei de Crăciun, ne-a dezvăluit că superba vacanță din Saychelles a fost un dar primit de la soția lui.

"Claudia mi-a făcut ea un cadou frumos înainte de Crăciun, am plecat în vacanța superbă din Seychelles. Am venit de curând și eu nu prea apuc în general să fac cadouri, mie mai mult mi se fac cadouri", a povestit el, pentru WOWbiz.ro.

Recent, cuplul de artiști s-a întors dintr-o vacanță de vis. Cei doi îndrăgostiți au mers într-o țară exotică, acolo unde au lăsat romantismul și peisajele frumoase să le fure inima. Armin și Claudia au avut parte și de un moment extrem de emoționant în avion, acolo unde au fost recunoscuți de o însoțitoare de zbor din România, iar tânăra din Suceava și-a dorit să facă o poză cu ei.

"Când m-am întors la locul meu, chiar i-am spus Claudiei că nu îmi vine să cred. Am avut cele mai mari emoții. Când m-am așezat la loc chiar am început să plâng și de emoție și de bucuria pe care am trăit-o și am avut-o acolo. Să te cunoască cineva și să te recunoască m-am simțit extrem de apreciat și iubit și mi-au dat lacrimile", a mărturisit artistul, pentru WOWbiz.ro.

