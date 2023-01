Armin Nicoară, replici incendiare cu o altă artistă de muzică populară! Tot momentul a fost filmat, iar fanilor nu le-a venit să creadă: „Stai să mă desfac la pantaloni”

In articol:

Armin Nicoară și Stana Stepănescu au stârnit amuzamentul fanilor, după ce s-au filmat împreună în mediul online. Cei doi, care sunt colegi de breaslă și buni prieteni, au avut un schimb spumos de replici, care nu a putut fi trecut cu vederea de către internauți.

Armin Nicoară și Stana Stepănescu, în vizorul fanilor

Armin Nicoară nu s-a ferit niciodată să se afișeze în fața fanilor așa cum este el în viața de zi cu zi. Cei care îl urmăresc în mediul online s-au obișnuit deja cu firea artistului, dar și cu glumele pe care soțul Claudiei Puican le face în preajma apropiaților. De data aceasta, saxofonistul a stârnit amuzamentul fanilor în urma unui live pe TikTok, alături de colega lui, Stana Stepănescu, cu care a avut un schimb surprinzător de replici:

"Stana Stepănescu: Stai să mă desfac la pantaloni, numai puțin.

Armin Nicoară: Au, au! Dragilor, aici o să fie o seară incendiară pe TikTok, o să închidem live-ul și revenim peste câteva minute, dragilor! (n. r. râde)

Stana Stepănescu: Am fost invitată la cină, am mâncat foarte mult și nu mai pot nici să respir de cât am mâncat. Nu mai pot nici să cânt. Hai, termină! (n.r. către Armin)", a fost o parte din discuția celor doi, devenită virală pe rețelele de socializare.

Armin Nicoară și Stana Stepănescu [Sursa foto: Captură TikTok]

Armin Nicoară, un soț grijuliu

De când și-a întemeiat o familie alături de Claudia Puican, Armin Nicoară și-a luat în serios responsabilitățile de soț. Saxofonistul nu se ferește să recunoască că își ajută partenera la treburile casnice, ci dimpotrivă, susține că este pregătit să facă orice pentru a-i demonstra cât de mult o iubește: "Da, suntem bine! Chiar acum mi-am dat seama că trebuie să o ajut în casă. Am început să strâng hainele, să le scot de la spălat. Fac toate cele, pentru că am văzut că ea face foarte multe pentru mine, adică s-a dus în piață, a făcut cumpărături și mi-am dat seama că trebuie să o ajut și eu, pentru că și azi dimineață s-a trezit cu mine să mă ducă la analize.

Ea mă iubește foarte mult, eu o iubesc foarte mult și trebuie să îi arăt că o iubesc și să o ajut și eu cu treburile casnice, pentru că face foarte multe pentru mine.", a declarat Armin Nicoară pentru antenastars.ro.

Armin Nicoară și Claudia Puican [Sursa foto: Captură YouTube]