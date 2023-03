Armin Nicoară s-a speriat de moarte, după ce un bărbat l-a așteptat în fața casei sale, în toiul nopții! Ce a urmat după: „A început să-mi spună tot ce fac eu în casă”

In articol:

Nu este niciun secret faptul că Armin Nicoară și Claudia Puican au o mulțime de fani, însă recent au aflat pe pielea lor că faima vine la pachet și cu neplăceri.

Armin Nicoară, așteptat de un bărbat necunoscut în fața casei sale

În urmă cu puțin timp au fost protagoniștii unei întâmplări desprinse parcă din filmele de groază și chiar s-au temut pentru viața lor. Un bărbat necunoscut i-a urmărit, ba chiar artistul a și dat nas în nas cu el, chiar în fața casei, în toiul nopții! Este șocant ce au discutat cei doi!

Artistul a mărturisit că a trecut prin clipe de coșmar în urmă cu ceva timp, atunci când a fost urmărit de către un bărbat periculos chiar în casa în care locuiește alături de Claudiei Puican, la scurt timp după ce, din greșeală, într-o zi a fost filmată ușa casei lor. Armin Nicoară a povestit că se afla la studio alături de partenera sa de viață în jurul orei 2:00 noaptea, când s-a hotărâ să meargă singur spre casă de unul singur.

Ei bine, atunci când vedeta a ajuns la locuință a avut parte de sperietura vieții lui, deoarece lumina de la scară era aprinsă, iar în fața ușii se afla un bărbat pe care nu-l mai văzuse în viața lui.

Cântărețul nu a mai stat deloc pe gânduri și a încuiat cât se poate de repede ușa, iar individual a rupt-o imediat la fugă.

„Am avut câteva probleme și pot să le spun. Din greșeală, într-o zi s-a filmat ușa casei mele, unde stau la Claudia acum și ne-am trezit cu un invitat surpriză. La ușă, într-o noapte, Claudia era la studio și i-am zis că nu mai stau cu ea la studio, era ora 2:00 noaptea. Am plecat acasă, am intrat cu mașina în subteran, iar când m-am dus la ușa de la subsol am văzut un (…) la ușă. Mă duc la lift și văd că era oprit la etajul 6, am urcat și am văzut becul de pe scară aprins și mi-am dat seama că nu e OK. Când să deschid ușa la casă, cineva în fața ușii mele. În momentul ăla mi-a picat tavanul în cap, deci am avut un șoc. Am închis repede ușa, iar persoana respectivă a luat-o la fugă”, a dezvăluit acesta, potrivit antenastars.ro.

Bărbatul îi urmărea de ceva timp pe cei doi: „ Mi-a spus că a fost în urmă cu o seară la noi”

A doua zi, solistul a primit un mesaj pe telefonul mobil de la misteriosul bărbat care l-a așteptat în fața casei. Curios să afle de ce individul a făcut asta, artistul a continuat discuția, însă nu s-a aștepta nici măcar un pic la ceea ce a urmat. La scurt timp după ce au început să vorbească, Armin Nicoară a aflat că bărbatul a stat și a ascultat la ușă destul de mult timp astfel încât să știe tot ceea făcuse în ziua respectivă.

„Am și primit mesaj pe telefon după, mi-a scris că vrea să vorbească ceva cu mine. Mi-a spus că a fost în urmă cu o seară la noi, iar eu am înlemnit! Am intrat în conversație cu persoana respectivă, pentru că voiam să știu cu ce ocazie mă urmărește pe mine la ora 3 noaptea. A început să spună că ne urmărește pentru că ne vrea binele și a început să-mi spună tot ce fac eu în casă, adică a stat la ușă și a ascultat tot ce am făcut eu”, a mai declarat artistul.

Armin Nicoară [Sursa foto: Captură video]