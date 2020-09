Armin Nicoara, Regele Saxofonului din Banat

Și, chiar dacă încă nu s-au căsătorit, Claudia Puican și Armin Nicoară au recunoscut, în exclusivitate pentru WWObiz.ro, că, de fapt, vacanța lor din Belek este, de fapt, luna de miere.

”Dacă tot am ratat căsătoria, măcar asta să facem, să facem o lună de miere”, ne-a spus, în exclusivitate, Armin Nicoară. Mai mult chiar, ne-a recunoscut Armin Nicoară, perioada pe care o petrece în Turcia cu Claudia Puican, iubita lui, este una în care vrea să îi demonstreze cât de mult o iubește. ”Am decis ca vacanța asta să fie doar pentru claudia, să îi arăt, cu adevărat, că pot fi un bărbat responsabil, un bărbat care să îi fie bun de pus pe rană... Claudia m-a îngrijit de-a lungul întregii pandemii, ea a avut grijă de mine, ea mi-a salvat viața, ea s-a ocupat ca eu să trec cu bine peste nenorocirea asta cu coronavirus, acum este, însă, rândul meu. Așa că, fără glumă, am grijă să se simtă ca o prințesă în luna de miere a noastră. Poate, dacă erau alte condiții, la ora asta eram căsătoriți, dar noi am stabilit că, atunci când facem nuntă, va fi o nuntă ca-n povești, cu lume multă, o petrecere cum nu s-a mai văzut în Timișoara. Chiar dacă nunta o vom face, așa cum sugerează tata, în Turcia”, ne-a mai spus Armin Nicoară.

Armin Nicoara a fost rasfatat de Claudia Puican

Și, mai mult decât atât, Armin Nicoară ne-a demonstrat că el chiar nu glumește. Așa că, din imaginile care au ajuns în posesia reporterilor WOWbiz.ro, se poate vedea cum ”Regele Saxofonului” își alintă prințesa. Și, printre sticle de șampanie, căpșuni, frișcă și alte nebunii, cei doi artiști se bucură la maximum de vremea frumoasă, au chef de cântat și, mai mult chiar, se pupă toată ziua, ca doi îndrăgostiți de liceu. Iar ceea ce e de remarcat este că frumoasa Claudia Puican, iubita lui Armin Nicoară, arată mai bine și este mai zâmbitoare ca niciodată.

Luna de miere, după o ceartă epocală între Armin Nicoară și Claudia Puican

Așa cum se întâmplă de obicei, într-o relație care durează deja de mai bine de doi ani, între Armin Nicoară și Claudia Puican au existat și mici ”frecușuri”. Iar de curând, cei doi s-au certat suficient de tare încât Armin Nicoară să părăsească casa Claudiei Puican, reluarea relației lor fiind, însă, o certitudine încă de când au fost, împreună, în studioul WOWbiz.ro. ”Împăcarea a fost dulce” a recunoscut Claudia Puican, iubita lui Armin Nicoară.