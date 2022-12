Armin Nicoară și Claudia Puican, momente de senzație în avion! Artistul a susținut un scurt concert pentru o româncă: "La final mi-au dat lacrimile" | EXCLUSIV

In articol:

Claudia Puican și Armin Nicoară au parte de o vacanță pe cinste în Seychelles, acolo unde au ales să petreacă câteva zile romantice.

Deși au plecat foarte departe de România, cei doi artiști tot au avut norocul și bucuria să se întâlnească cu fanii lor, iar cea mai mare surpriză a fost în avion.

În aeronava care îi ducea din Germania în Emirate, Armin și Claudia au fost recunoscuți de o româncă ce lucra ca însoțitor de zbor și din acel moment nu a mai durat mult până ce a început petrecerea.

Armin Nicoară, concert în avion pentru o româncă

Armin Nicoară este categoric unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România, iar când vine vorba de succes acesta se pare că nu are granițe. Celebrul saxofonist a fost recunoscut de o româncă ce lucra ca stewardesă în avionul care i-a dus pe Armin și Claudia din Germania în Emirate.

Tânăra din Suceava a fost extrem de fericită să îi întâlnească, iar sentimentul a fost reciproc. Fata i-a rugat să îi cânte ceva așa că au mers în spatele aeronavei, acolo unde au dat startul unei adevărate petreceri.

"Am plecat din Germania, acolo unde am avut câteva spectacole și am avut avion de la Frankfurt spre Dubai, iar pe la jumătatea zborului a venit o stewardesă, ea era româncă de la Suceava și cineva îi spusese că sunt la bord, m-a căutat, a venit la mine și a fost extrem de entuziasmată și a vrut să facă câteva poze cu noi.

După aceea, ea și-ar fi dorit să și cânt. I-am zis că am instrumentul cu mine că îl iau cu mine în vacanță și m-a rugat să îi cânt și ei. Până la urmă, am mers acolo în spatele avionului unde stau însoțitorii de zbor și i-am cântat o melodie extrem de cunoscută de-a mea și evident că a recunoscut imediat piesa și a început să cânte și ea.

Inclusiv fetele de acolo știau câte puțin despre mine. Era o fată din Ucraina și era bună prietenă cu românca noastră și ea îi mai povestise despre mine", a mărturisit Armin Nicoară, în exclusivitate pentru Wowbiz.ro.

Armin Nicoară și Claudia Puican [Sursa foto: Instagram]

Armin Nicoară, emoționat până la lacrimi

Armin ne-a dezvăluit că a fost emoționat până la lacrimi de momentul pe care l-a trăit în avion. Îndrăgitul cântăreț a recunoscut că odată ce s-a întors la locul lui în avion i-au dat lacrimile de bucurie, fiind copleșit de faptul că a fost recunoscut când nici nu se aștepta.

"Când m-am întors la locul meu, chiar i-am spus Claudiei că nu îmi vine să cred. Am avut cele mai mari emoții. Când m-am așezat la loc chiar am început să plâng și de emoție și de bucuria pe care am trăit-o și am avut-o acolo. Să te cunoască cineva și să te recunoască m-am simțit extrem de apreciat și iubit și mi-au dat lacrimile", a mărturisit artistul, pentru WOWbiz.ro.

Claudia Puican a fost și ea extrem de emoționată de momentul din avion și ne-a dezvăluit că tânăra româncă le-a spus că se va lăuda la toată lumea cu poza pe care o are alături de cei doi artiști.

"Când am coborât din avion, ea chiar s-a bucurat și ne-a spus că e fericită că a reușit să facă o poză cu noi doi și acum are cu ce să se laude la cei apropiați. De când zburăm cu avionul cred că a fost cea mai tare experiență", a explicat și Claudia Puican, pentru WOWbiz.ro.

Armin Nicoară și Claudia Puican, alături de stewardesa româncă din Emirate [Sursa foto: Instagram]

Armin și Claudia, planuri să se mute în Dubai

Nu mai este un secret pentru nimeni că Armin Nicoare și Claudia Puican se numără printre vedetele cu apartamente în Dubai. Cei doi îndrăgostiți așteaptă ca imobilul în care se vor muta să fie gata și i-au promis tinerei românce din Suceava că vor fi vecini în curând.

"Ea acum locuiește în Dubai și ne-a spus că ne așteaptă și pe noi când o să ne mutăm. Vrem și noi să ne mutăm în Dubai peste câteva luni, când o să fie gata apartamentul nostru" De când zburăm cu avionul cred că a fost cea mai tare experiență", a mai dezvăluit artistul, în exclusivitate.

