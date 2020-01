Armin Nicoară recunoaște că, pe lângă faptul că are o relație cu Claudia Puican, ea va fi artista cu care va colabora de acum înainte, înlocuind-o definitiv pe Vlăduța Lupău.

”Acum vreau să scot o melodie de dragoste, de suferință, alături de Claudia. Vreau să anunț încă de pe acum că nu fac nicio aluzie în piesa cu pricina la Vlăduța Lupău, mai ales că, totuși, o cânt alături de frumoasa mea iubită”, ne-a spus, acum câteva zile, Armin Nicoară.

Lansarea clipului melodiei ”Ți-am dăruit iubite dragostea” pare să beneficieze de cea mai bună reclamă cu putință, Armin Nicoară fiind implicat într-un scandal colosal cu Vlăduța Lupău. Mai mult, clipul cu pricina, turnat în Dubai, într-una dintre vacanțele pe care le-a avut în compania iubitei oficiale, Claudia Puican, filmat în întregime de Armin Nicoară, pare să se bucure de un succes de zile mari, cei doi artiști lăudându-se deja că au reușit să intre în trendurile Youtube.

În altă ordine de idei, Armin Nicoară, deși a filmat anul trecut imaginile din clip, pe vremea când se afișa mai rar cu frumoasa Claudia Puican, pare că a mizat cât a putut de mult pe formele apetisante ale blondei, cu atât mai mult cu cât par ”augmentate” și de intervențiile unor medici esteticieni talentați, cântăreața de muzică populară fiind surprinsă în costum de baie sau în rochii care să arate că are cu ce se lăuda când vine vorba de decolteu. (Citește și: Asta îi mai lipsea acum! În mijlocul scandalului cu tentă sexuală, Vlăduța Lupău a ajuns în fața judecătorilor! )

Promovarea piesei, făcută într-un live pe contul de socializare al lui Armin Nicoară, secondat de Claudia Puican, a fost făcută și ea sugerându-se că este una dedicată pentru cei care suferă din dragoste.

Armin Nicoară a spus adevărul despre relația cu Vlăduța Lupău, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro

”Nu are nimeni de unde să știe ce s-a întâmplat între mine și Vlăduța. Dacă s-a întâmplat ceva, eu, ca bărbat, nu o să mă laud, nu te poți lăuda cu așa ceva. Mai bine o să spun că nu am avut nicio relație cu ea, decât să spun că am făcut și am dres. Eu, ca bărbat, nu pot să mă laud cu așa ceva, chiar dacă a fost, chiar dacă nu a fost... Trebuie să fiu nebun la cap”, ne-a spus, în exclusivitate, Armin Nicoară. Mai mult decât atât, ne-a explicat Armin Nicoară el nu înțelege de ce Vlăduța Lupău este supărată pe el, mai ales că a fost discret din cale afară. ”Totul a început din cauza ei. Nici nu știu... Am plecat la schi și, în acea dimineață, am văzut articolul în care ea vorbea urât de mine, că ea m-a ridicat pe mine, că nu ar putea avea o relație cu un om cât mâna ei... Dar nu știu de ce a început ea să povestească, cui i-a povestit, dar eu nu mă bag. (...) Noi am plăcut la public foarte mult, ne-am înțeles foarte bine... Adică, noi nu ne feream de oameni. De exemplu, dacă era o melodie așa, mai de dragoste, normal că ne comportam pe scenă... Dar nu vreau să dau mai multe amănunte”, ne-a mărturisit Armin Nicoară despre scandalul cu Vlăduța Lupău.

Cu toate acestea, ne-a precizat saxofonistul, răbdarea lui nu este... infinită., a mai spus, pentru WOWbiz.ro, Armin Nicoară, sugerând că ar avea suficient de multe de împărtășit despre lucrurile întâmplate în compania artistei Vlăduța Lupău.

Armin Nicoară și Vlăduța Lupău, scandal colosal

”Era nunta celebrei KristYana cu impresarul ei, Petrișor Rustem. Îmi amintesc că Vlăduța Lupău și Armin Nicoară au stat, atunci, în București, trei zile. Doar ei doi, la hotel. Au făcut filosofie la hotel, doar ei doi, într-o cameră? Adică, mai toți cei care au fost la petrecerea la care au cântat au observat că sunt împreună, dar nimeni nu zicea nimic, se obișnuiește printre muzicanți să se mai lege o relație... Iar ei doi, trei zile, deși nunta a durat doar una, la București, singuri, singurei? Și mai se comportau și ca doi porumbei...”, ne-a spus Leo de la Strehaia despre ce s-a întâmplat între Armin Nicoară și Vlăduța Lupău.