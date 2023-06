Armin Nicoară și Claudia Puican, vestea momentului! Au ales deja numele bebelușului. Are o însemnătate aparte pentru ei: "Deosebit, de sfânt"

In articol:

Claudia Puican și Armin Nicoară trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar cei doi amorezi sunt iubiți și îndrăgiți de o mulțime de românii, fanii celor doi dorindu-și să-i vadă pe aceștia în postura de părinți pe cât de repede posibil.

În aceeași situație se află și cei doi tineri, care la rândul lor, își doresc să aibă copii curând, însă din cauza unor probleme medicale, acest lucru nu este posibil deocamdată. Cu toate acestea, însă, până la acel moment, Claudia și Armin au ales deja numele copilului, blondina spunând că micuțul sau micuța lor va avea un nume deosebit, respectiv Efrem dacă este băiat și Efrema, în cazul în care vor avea o fetiță.

“Noi ne dorim foarte mult copii, dar nu putem spune că vrem băiat sau fată. Să fie sănătos, asta e cel mai important. Pentru mine, prima dată e important să am primul copil, să văd cum e. Dacă e greu, dacă îmi e ușor, iar apoi dacă văd că nu e greu, aș vrea să mai fac unul. Dar să văd cum e cu primul. Nu am preferințe, să fie fată, băiat, sau chiar gemeni, orice ar fi. Tot ce vreau este să fie bine și să fie copilul sănătos, pentru că văd foarte multe nenorociri în jur. Nici nu vreau să mă mai gândesc. Cea mai importantă e sănătatea din punctul meu de vedere. Stăm așa în casă și ne gândim la numele pe care îl va avea copilul nostru. Noi am fost și la un preot și am ales numele deja. Va avea un nume deosebit, un nume de sfânt. Dacă vom avea un băiat îi vom pune numele Efrem, iar dacă va fi fată o va chema Efrema”, a declarat Claudia Puican pentru Fanatik.

De ce au ales Armin Nicoară și Claudia Puican acest nume

De asemenea, Claudia Puican a explicat și motivul pentru care ea și soțul său au ales acest nume de sfânt pentru moștenitorul lor, spunând că au fost ajutați de un preot în această decizie. Vedeta a spus exact povestea din spatele acestui nume, care are o însemnătate aparte.

“Preotul ne-a spus că Efrem e un nume de sfânt. Este acea icoană cu sfântul Efrem, făcătoare de minuni, din care iese mir. Și atunci am făcut o promisiune acolo, dacă ne ajută bunul Dumnezeu să avem un copil îi vom pune acest nume.

Oricum și eu și Armin avem nume de sfinți. Pe mine mă mai cheamă și Ștefania, pe Armin îl cheamă și Vasile, așa că am vrea să-i punem și copilului un nume de sfânt”, a mai adăugat Claudia Puican.

Armin Nicoară și Claudia Puican [Sursa foto: Instagram]