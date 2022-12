Armin Nicoară vine cu povești neștiute din viața de familie! Artistul, dezvăluiri în premieră de unul din cele mai grele momente: "A fost cel mai negru Crăciun din viața mea" | EXCLUSIV

In articol:

Pentru Armin Nicoară viața de familie este extrem de importantă. În fiecare an, de Crăciun, familia se adună la părinții săi la masă, iar acolo au loc cele mai frumoase petreceri.

Totuși, deși tradiția este foarte clară, nu întotdeauna lucrurile au decurs conform planurilor așa că saxofonistul și fratele său au fost puși într-o situație mai puțin plăcută pentru doi copii,

Armin ne-a dezvăluit că în trecut, când erau mici, părinții au fost nevoiți să plece de acasă de Crăciun, pentru un turneu în SUA ce se întindea pe câteva luni așa că bunicii le-au ținut locul și s-au străduit să facă tot posibilul ca lucrurile să fie ideale, numai că pentru Armin și pentru fratele său nu a mai contat nimic, nici Moșul, nici cadourile și nici invitații, ci au dorit doar să primească un telefon de la părinții plecați peste Ocean.

Armin Nicoară, mărturii despre unul dintre cele mai grele momente din copilărie

Armin și-a deschis inima în fața jurnaliștilor WOWbiz.ro și ne-a mărturisit care a fost unul dintre cele mai grele momente din copilăria sa. Artistul a avut parte de un Crăciun mai puțin fericit atunci când părinții au plecat în turneu în America, chiar de sărbători, în vremea în care el era foarte mic.

"Noi obișnuiam tot timpul să facem Crăciunul în familie cu ai mei, cu toată lumea. Nașii și finii erau mereu invitați la noi, dar într-un an, în noaptea dinspre 23 spre 24 așa s-a întâmplat că ai mei iarna mai organizau turnee în America, iar în anul acela a picat să plece în 23 decembrie de acasă și pentru noi a fost un adevărat chin.

Ai mei au încercat să vorbească cu bunicii să cheme prieteni, nașii mei, nașii fratelui meu, cât de cât să ne facă Crăciunul tot ca înainte, dar îți dai seama, fără ei. Țin minte că nașii fratelui meu aveau o cameră video și în noaptea de 24 când trebuia să vină Moș Crăciun, avem și filmată faza, noi așteptam să ne sune ai mei din America", a mărturisit Armin Nicoară, pentru WOWbiz.ro.

"Plângeam în ultimul hal"

Artistul a mărturisit că nu mai conta nimic pentru el și fratele său, în momentul în care s-au văzut fără părinți de sărbători. Știau ca mama și tatăl îi vor suna când ajung în SUA, iar în noaptea de Ajun au așteptat cu sufletul la gură telefonul de părinți.

"Plângeam în ultimul hal. Ei când plecau, plecau și două trei luni, iar să plece și de Crăciun și de Revelion, a fost cel mai negru Crăciun al nostru. Înainte nici nu era cum e acum să te suni pe WhatssApp. Înainte trebuia să bagi o fisă într-un telefon public, aveam și telefon fix acasă.

Când mama și tata au văzut ce chin am avut noi atunci de sărbători nici nu au mai ales să plece de Crăciun sau la alte Sărbători. Asta a fost o întâmplare nefericită de Sărbători. Cred că a fost cel mai crunt moment pentru noi. Acum nici nu există0 Crăciun să nu mergem la mama la masă. În Ajun pe 24, pe 25 și deja din 26 ne luăm evenimente, dar ajunul și prima zi de Crăciun neapărat suntem la masă la ai mei.

Atunci de Ajun, noi știam că trebuie să ne sune ai mei și am stat în fața telefonului până la două noaptea cam așa. Stăteam în fața telefonului și eu și fratele meu și așteptam să ne sune. Am avut invitați, bunicii pregăteau masa, puneau totul, dar pe noi Crăciunul acela nu ne-a interesat nimic, nici jucării, nici nimic. Când a sunat telefonul am început așa să plângem de bucurie și noi și bunicii și maică-mea la telefon. Noi nu eram obișnuiți să fie ai mei plecați", a dezvăluit Armin Nicoară, cu emoție, pentru WOWbiz.ro.

Armin nu va putea uita niciodată ce a simțit atunci

Îndrăgitul saxofonist era copil la acel moment așa că tristețea a fost una fără margini. Armin Nicoară a explicat, pentru Wowbiz.ro, că cel mai greu i-a fost în momentul în care s-a trezit dimineața și a realizat că părinții săi plecaseră deja de acasă.

Atât el, cât și fratele său au suferit enorm și spune că inițial au crezut că părinții nu îi iubesc, însă din acel moment vedeta spune că niciodată părinții nu au mai plecat de Sărbători, văzând cât de greu poate să fie pentru cei doi copii.

"Când au plecat în noaptea de 23, cred că am avut un șoc emoțional. Așa tare plângeam și noi și ei, că au fost nevoiți să plece pe ascuns. Nu puteau să plece să ne ia în brațe, să ne pupe și să plece.

Când ne-am trezit și ei nu mai erau în casă a fost așa o situație... am început să plângem, am crezut că nu ne iubesc, noi eram și copiii. A fost așa o situație că și atunci când îmi amintesc îmi vine să plâng", a dezvăluit Armin.

