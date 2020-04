Arthur de la Ceptura, simpaticul personaj care și-a demolat casa din greșeală în timp ce încerca s-o transforme ntr-o discotecă, trece prin momente dificile. Soția lui, Ramona, este într-o stare gravă de sănătate: a făcur temperatură, tușește și nu se poate ridica din pat. În plus, femeia suferă de epilepsie iar Arthur nu are bani de tratament și va încerca să ajungă la medic pentru o rețetă compensată.

Arthur: ”I-am spus să nu spele cu apă rece”

Cu toate acestea, Arthur de la ceptura spune că nu vrea să cheme ambulanța, de teamă ca partenera lui să nu ajungă în carantină, în spital.

”Ea, când pică la boală, e exact ca o baterie de telefon care de-abia o încarci până își revine ea un pic. (...) Eu am luat decizia ieri: rămâne ea acasă, e prima dată în viață când rămâne ea acasă, iar eu plec cu actele ei. Și le spun (polițiștilor n.r.): Dom’le, eu am un bolnav epileptic, trebuie să plec. Uite ‘colea buletinul ei, am o rețetă de astă-toamnă de la control, mă duc și cu copia după rețeta aia, le-o arăt și pe aia... iau la mine și două cutii de pastile, ca să vadă dovada, cosumă pastilele alea. Și plec frumos cu cardul ei de sănătate, buletinul ei... eu cred că asta e destul de credibilă chestia asta.

Și n-o mai iau pe ea. În caz de Doamne-ferește, cu cine stau eu de vorbă, cu cine intru în contact, nu știu ce se întâmplă – poate ca eu să iau chestia asta (COVID-19, n.r.) – i-o dau și ei. Și ea este foarte sensibilă la chestia asta. Alaltăieri a spălat rufe... a spălat cu apă caldă dar le-a clătit cu apă extrem de rece, din fântână, direct. Și i-am zis: ”Ramona, nu mai clăti cu apă caldă”. Ea mi-a zis: ”Nu, că nu mai vreau să consumăm butelia”... avea și ea dreptate... ”Băi Ramona, cam bate vântul, să nu răcești” – ”Nu răcesc”... Bineee...

”I-am turnat spirt în cap și i-a fost mai bine”

Nici nu poți să chemi ambulanța, că o duce și nu mai poți s-o iei... Cu tâmpenia asta care e acum peste noi, dacă vreau să mă duc acum la ea la spital nu m primește pe mine să intru”, a povestit Arthur într-un clip postat pe Youtube.