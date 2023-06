„Aș cânta” Mioara Velicu dă muzica populară pe manele, la 80 de ani?! Cu cine ar accepta pe loc o colaborare: „Ne-am înțeles extraordinar de bine și publicul ne-a plăcut”

In articol:

Mioara Velicu, în vârstă de 80 de ani, este una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară și a împlinit recent 60 de ani de carieră. Celebra artistă a dezvăluit ce părere are despre muzica de petrecere, dar și cu ce cântăreți de manele ar accepta să colaboreze.

Mioara Velicu nu ar refuza să cânte muzică de petrecere, dar a mărturisit că nici nu ar scoate un CD cu manele. În plus, artista a mărturisit că are chiar și câteva piese preferate care aparțin acestui gen muzical.

Citește și: Saveta Bogdan s-a despărțit de iubit, iar acum este pregătită pentru o nouă relație! Ce calități trebuie să aibă viitorul partener al artistei

Marea interpretă de muzică populară a recunoscut că mai cântă și muzică de petrecere la evenimentele la care participă, lucru care îi face plăcere, deoarece genul acesta de muzică este unul care a rezistat de-a lungul timpului.

„În lumea asta fiecare are locul lui. Dacă asemenea genuri de muzică, precum manelele, au rezistat, asta se consumă. Muzica populară a rezistat mereu și lumea nu se va lăsa niciodată de muzica populară. Sunt soliști de muzică ușoară care, la petreceri, cântă muzică populară. Sunt cântăreți de manele care au voci frumoase și cântă melodii antrenante. Normal că lumea se ridică și dansează pe manele. Eu nu sunt împotrivă pentru că și mie îmi place să cânt asemenea gen de muzică, mai ales după ora 3 noaptea”, a spus Mioara Velicu pentru Fanatik.ro.

Citește și: "Sunt fericită, să suportăm consecințele" Niculina Stoican, lovitură dură pentru Olguța Berbec, în dosarul în care artista a acuzat-o de plagiat! Expertiza care ar putea schimba complet verdictul judecătorilor, după aproape doi ani de procese

Citeste si: Descoperire șocantă! Corpul neînsuflețit al unei femei a fost găsit zidit în apartamentul fostului partener. Sibora era dispărută de nouă ani- kanald.ro

Citeste si: „Ăsta este adevărul!”. Reacția mamei fetiței de 12 ani, când s-a aflat că trupul din canapea este al fiicei sale- stirileprotv.ro

Cine sunt cântăreții de manele pe care îi apreciază Mioara Velicu

Interpreta de muzică populară a povestit că a mers în turnee alături de mai mulți maneliști, acum ar fi Vali Vijelie, cu care s-a înțeles extrem de bine. De asemenea, artista a mărturisit nu ar refuza să cânte manele, însă nu ar scoate un CD cu propriile ei piese.

„Aș cânta manele, dar nu aș scoate un CD. Aș cânta manelele altora, pentru atmosferă. Mie îmi place extraordinar de mult Nicolae Guță, Vali Vijelie, Jean de la Craiova. Muzica lor poate fi cântată de oricine are voce. Eu am mers în turneu cu Vali Vijelie, am mers cu mulți soliști de muzică de petrecere și mi-a plăcut. Ne-am înțeles extraordinar de bine și publicul ne-a plăcut”, a mai spus Mioara Velicu.

Mioara Velicu [Sursa foto: Facebook]

În plus, cântăreața de muzică populară a spus că nu este împotriva cântăreților de manele din noua generație, precum Jador, Bogdan Mocanu sau Tzancă Uraganu, care se bucură de un mare succes în rândul tinerilor. Aceasta a mai declarat că un cântăreț de muzică de petrecere trebuie să muncească foarte mult pentru a scoate mereu hituri pe piața muzicală.

„Dacă vrei să cânți manele trebuie să cânți la fel sau mai bine decât Nicolae Guță, Vali Vijelie. Pentru a cânta manele trebuie să muncești mult mai mult. O melodie de muzică populară rămâne peste ani, dar manelele se consumă repede. Maneliștii trebuie să scoată mereu hituri și să muncească enorm. Jador, Bogdan Mocanu și Tzancă Uraganu sunt solicitați și au vizualizări, deci plac publicului. Nu sunt împotriva lor. Dacă mi s-ar cere, aș cânta melodiile din repertoriul lor. La peste 90% din public place această muzică”, a mai dezvăluit celebra interpretă.

Citeste si: „Suntem devastați” Dana Roba a suferit o operație de nouă ore pe creier. Care este starea sa de sănătate?- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 8 iunie 2023. Ce sărbătoare este joi?- stirilekanald.ro

Citeste si: Detalii șocante ies la iveală despre gestul de o cruzime ieșită din comun al lui Daniel Balaciu față de Dana Roba- radioimpuls.ro

Citește și: „Foarte urâte” Gheorghe Turda, acuzații grave la adresa fostelor iubite, Lucia Lazăr și Nicoleta Voicu! Artistul nu reușește să-și găsească partenera potrivită

Mioara Velicu a mărturisit că are chiar și câteva manele preferate. Aceasta a declarat că îi place acest gen muzical și cântă uneori muzică de petrecere, chiar dacă este criticată de colegii săi de breaslă.

„Îmi place foarte mult Nicolae Guță, piesa ”Tatăl meu” este foarte frumoasă. Îmi place și piesa asta noua ”Mi s-a despotcovit calul”. Toată lumea o cântă, dar este muzică populară aceasta. Nu m-aș putea lăsa de muzica populară. Chiar dacă sunt învinuită de colegi, de mass-media, dar nu mă las de cântecele mele. De costumul popular și de cântecele mele, nu mă voi lăsa niciodată. Că fac atmosferă, asta este. Sunt provocări și dacă noi putem să le cântăm bine, de ce să nu facem asta”, a mai spus Mioara Velicu pentru sursa citată anterior.