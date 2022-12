”Aș fi putut să am un copil mare” Doinița Oancea, despre neșansa de a fi mamă până acum. Actrița își pune speranța în Dumnezeu

In articol:

Doinița Oancea este cunoscută ca fiind una dintre actrițele de la noi care a dat naștere celor mai apreciate personaje de pe micul ecran.

Actrița are 39 de ani și până la această vârstă poate spune că a făcut aproape tot ce și-a dorit.

Și spunem aproape, căci, deși a bifat multe lucruri importante în sfera profesională, atunci când vine vorba de viața personală, bruneta are unele lipsuri.

Doinița Oancea, despre neșansa de a fi mamă până acum [Sursa foto: Facebook]

Doinița Oancea își lasă viața în mâinile lui Dumnezeu

Este adevărat că nu le simte și nu le regretă, dar este conștientă că lucrurile puteau să fie și total diferite, în sensul de a avea acum o familie.

Chiar și așa, însă, se bucură de tot ce are acum, de ceea ce face, de punctul în care se află și se arată încrezătoare în viitorul aranjat, subliniază ea, de Dumnezeu, astfel încât să-i fi cel mai bine.

Concret, este vorba despre faptul că până acum nu a devenit mamă. Deși iubește copiii și se simte bine în preajma lor, faptul că norocul nu i-a surâs și în plan amoros a făcut-o să nu se grăbească în a aduce pe lume un copil.

Actrița mărturisește că ar fi putut avea un copil mare acum, doar că lucrurile s-au aranjat într-un mod total diferit pentru ea și, deși nu poate să spună că regretă faptul că cineva nu îi spune acum ”mamă”, speră, totuși, că ceea ce i se pregătește pe viitor să fie exact ceea ce îi lipsește acum.

Până atunci, se bucură de faptul că este sănătoasă, că are părinții sănătoși și că poate să-și încânte publicul, care o urmărește și o admiră de zeci de ani, cu rolurile pe care le interpretează.

„Iubesc foarte mult copiii, îmi plac foarte mult copiii. M-am gândit că aș fi putut să am un copil mare pe lângă mine deja, ținând cont de faptul că am vârsta pe care o am, însă nu e regretul ăla că „vai, n-am făcut asta”, e doar un gând și știu că dacă va fi să fie... Dumnezeu știe El ce planuri are cu mine, n-am niciun dubiu. Merg pe mâna Lui 100%. ”, a mărturisit Doinița Oancea, în cadrul unei emisiuni TV.