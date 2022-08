„Aș putea să trăiesc și fără tine” Adelina Pestrițu, replică neașteptată pe Instagram! Cine a supărat-o pe influenceriță

In articol:

Adelina Pestrițu se numără printre cele mai urmărite persoane publice din mediul online, având în prezent circa 2 milioane de fani care sunt la curent cu tot ceea ce face în viața de zi cu zi.

Influencerița are o relație specială cu fanii ei și nu ezită să împărtășească cu aceștia evenimentele frumoase din viața sa, importante sau mai puțin importante, nefericite sau amuzante, așa cum s-a întâmplat de data aceasta.

După o carieră petrecută pe micile ecrane, Adelina Pestrițu a decis acum câțiva ani că nu se mai regăsește în televiziune și că locul ei este în mediul online, acolo unde este prezentă zi de zi. Este nevoit să petreacă mult timp pe drumuri, să se deplaseze dintr-o parte în alta a Capitalei și, în mod inevitabil, se poate întâlni cu anumite personaje care vin către influenceriță nepoftite. Iată cine a întâmpinat-o pe Adelina Pestrițu chiar când a urcat în mașină!

Adelina Pestrițu, surprinsă de un musafir nepoftit

În timp ce se afla în mașină, Adelina Pestrițu a observat pe oglinda retrovizoare o insectă cunoscută sub numele de călugăriță.

Fără să stea pe gânduri, i-a făcut o fotografie și a postat-o în mediul online, alături de un mesaj, spre amuzamentul tuturor fanilor săi.

„Aș putea să trăiesc și fără tine”, a spus Adelina Pestrițu pe Instagram.

Adelina Pestrițu, criticată după ce a oferit noi reguli din „Codul bunelor maniere”

De ceva vreme, Adelina Pastrițu creează filmulețe în care prezintă urmăritorilor ei bunele maniere, printre care s-a regăsit și una conform căreia mâncarea care rămâne nemâncată la restaurant nu ar trebui luată la pachet.

De aici și până la o întreagă revoltă pe baza acestei idei nu a fost decât un pas.

„ P.1. codul bunelor maniere spune: Ceea ce am plătit, dar nu am mâncat sau nu am băut, nu se ia acasă. Deși se obișnuiește, mai bine nu-i cerem ospătarului să ne pună la pachet, nici măcar pentru câinele sau pisica de acasă. Este o economie inutilă și cu siguranță animalele de companie de acasă, la care ținem atât de mult, nu știu că am fost la restaurant fără ele, deci sigur nu se vor supăra pe noi.”, a scris Adelina Pestrițu pe Instagram.

Cum au reacționat fanii?

„Hai că m-am trezit cu nervi la cafelutsă! Cinci milioane de tone de alimente ajung la gunoi, în România. Tot atâtea milioane de români abia au ce mânca! Una din cele mai urmărite influenkerite din Romania și totuși atâtea sfaturi greșite/ Codul e cod… dar greu când ai 3 căței acasă și un copil de 3 ani după ține care nu vrea să lase nimic în farfurie (…)

Auuu, când eram mică, mama îmi aducea de la nunți în șervețel cornulețe și nuci umplute/ Ce spune codul? Că tre să lași mâncarea bună să o arunce oamenii fără minte sau cum? Mai bine o iau acasă!!/ Mâncarea ajunge la gunoi, ceea ce nu e bine pentru planetă și nu numai. Dar mă rog, codul bunelor maniere.

Eu sunt împotriva risipei de orice fel, așa încât ignor tipul ăsta de sfaturi sau acțiuni așa cum ignor și persoanele care le prezintă! (…) E sindromul ăla al românului sărac, care acum s-a ajuns și vrea să arate că nu mai e sărac. E o rușine pentru genul ăsta de oameni să plece cu o punguță după ei. Evident că sunt niște imbecili”, sunt câteva dintre reacțiile apărute pe Facebook și Instagram.