„Aș vrea să trăiesc ceea ce îmi spun foarte multe mame” Câți copii își dorește Carmen de la Sălciua? Artista și soțul ei, Marian, se pregătesc să devină părinți

Carmen de la Sălciua are 34 de ani și este una dintre cele mai cunoscute și ascultate cântărețe din țara noastră. De-a lungul timpului, artista nu a avut prea mult noroc în dragoste. În urmă cu câțiva ani, Carmen trecea printr-un divorț răsunător de colegul ei de breaslă, Culiță Sterp.

Totuși, după o lungă așteptare, fericirea și iubirea au apărut și în viața celebrei cântărețe, aceasta formând un cuplu de mai mult timp cu actualul ei soț, Marian Corcheș.

Carmen de la Sălciua este din ce în ce mai îndrăgostită de bărbatul care a adus fericirea în viața ei. Artista și partenerul ei de viață s-au căsătorit toamna trecută, în mare secret și au avut o petrecere de nuntă extrem de restrânsă. Marian Corcheș reușește să îi aducă artistei tot timpul bucuria pe chip, iar Carmen are doar cuvinte de laudă la adresa lui. Celebra cântăreață de manele a povestit că soțul ei o completează perfect și rezolvă lucrurile care pe ea nu o încântă atât de mult.

Potrivit artistei, sunt câteva aspecte pe care ea și Marian nu le au în comun, dar tocmai de aceea se înțeleg atât de bine.

„După o anumită vârstă, dragostea vine mai înțeleaptă. Eu mi-am dorit să am și o dragoste mentală. Să ne potrivim și din acest punct de vedere, nu neapărat să aibă calități fizice, iar sufletești nu. Nu m-ar fi completat. Eu am nevoie de un cumul de calități la un bărbat. Iar dacă eu ofer anumite lucruri, e normal să le ofere și el, la rândul lui. Ne completăm reciproc. Uneori sunt lucruri pe care nu-mi place să le fac. Spre exemplu, nu-mi place să merg să plătesc facturi, urăsc asta. Iar el, cum are și magazinul alimentar și pensiunea, pentru el e ceva firesc. Mie îmi plac chestiile care țin de estetic, ce țin de frumos, nu ce ține de birocrație. Și să decorez, să amenajez, îmi place să mă implic, eu sunt artistă, nu suport să am de-a face cu acte și facturi”,

a declarat Carmen de la Sălciua pentru Fanatik.ro

Carmen de la Sălciua șisoțul ei, Marian Corcheș își doresc să aibă doi copii [Sursa foto: Instagram]

Câți copii își dorește Carmen de la Sălciua

Celebra cântăreață a mărturisit că își dorește foarte mult să devină mamă. În luna octombrie, Carmen de la Sălciua și Marian Corcheș vor sărbători un an de când sunt soț și soție, iar visul lor cel mai mare este să devină părinții a doi copii. Artista este înconjurată de multe femei care sunt deja mămici și îi povestesc despre sentimentul unic pe care îl trăiesc. Carmen rămâne impresionată de fiecare mămică pe o întâlnește și a dezvăluit că vrea să trăiască și ea acele emoții. De asemenea, artista și logodnicul ei s-au gândit și la nume pentru copiii lor, acestea fiind inspirate din Biblie, căci cei doi îndrăgostiți sunt foarte credincioși.

„Aș vrea să trăiesc ceea ce îmi spun foarte multe mame. Că e un sentiment unic, că îți vei iubi copilul. Sunt pregătită, am vârsta potrivită. Mi-aș fi dorit să se întâmple și mai devreme, dar probabil nu eram pregătită. Când va vrea Dumnezeu să ne dea un copil, aceasta va fi cu adevărat o binecuvântare pentru noi. La urma urmei, pentru ce muncești? Să te duci să faci bani, să construiești, să mergi în vacanțe? Adevărata bucurie cred că e atunci când ai pe cineva din sângele tău. Eu mi-aș dori doi copii. Oricare s-ar naște primul, aș vrea să aibă un frățior sau o surioară. Mi-ar plăcea să nu fie singur pe lume. Să ai un frate sau o soră înseamnă a ști să împarți. Nu doar cu cei din familie, ci cu întreaga lume. În ceea ce privește numele copiilor, probabil voi alege nume din Biblie. Sunt nume românești, chiar dacă voi pune două nume, vreau ca numele principal să fie nume de sfânt, românesc. Copilul meu va fi conceput din doi părinți români, așa că și cel mic va purta tot un nume românesc”, a mai povestit artista.