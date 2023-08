„Așa a fost să fie. Am plâns încontinuu” Adelina de la Puterea Dragostei, la un pas de depresie după cele întâmplate cu fetița ei! I-a fost greu să accepte, dar Radu a ajutat-o să rămână puternică | EXCLUSIV

In articol:

Adelina și Radu, foști concurenți de la ”Puterea Dragostei”, au format unul dintre cele mai iubite cupluri din cadrul show-ului matrimonial, cei doi părăsind emisiunea împreună și tot împreună reușind să formeze o familie extrem de frumoasă.

Recent, cei doi au devenit și părinți, iar Adelina și-a deschis sufletul în fața fanilor ei, împărtășind cu aceștia problemele cu care s-a confruntat în sarcină și pentru care a ajuns să o aducă pe lume pe fiica sa printr-o operație de

cezarină, deși și-ar fi dorit pe cale naturală.

„Am avut niște probleme cu sarcina, pe perioada sarcinii, aveam risc de naștere prematură, dar cu toate astea, probabil fiind și organismul mai tânăr, tratamentul și-a făcut efectul și ajunsesem la 39 de săptămâni și nu mai nășteam. Am întrebat-o pe doctorița mea ce se întâmplă, de ce nu mai nasc, chiar și ea era surprinsă că nu nasc. Mi-a spus că colul meu este încă lung, fata era pregătită de la 30 de săptămâni, doar că nu-i permitea organismul meu să se nască. În ziua în care ajunsesem la control, deja placenta mea începuse să îmbătrânească și lichidul să se înverzească. Mi-a zis că pot să mai aștept maxim o săptămână, dar mi-am dat seama, cred că am simțit în momentul acela, că nu am cum să nasc natural. Am decis să nasc prin cezariană și a fost totul pe nepregătite. Am rămas la spital și am născut. Când am născut, am plâns încontinuu 20 de minute, am încercat să mă controlez.”, i-a dezvăluit Adelina Corneliei Ionescu.

Ce s-a întâmplat cu Adelina, după naștere

Totuși, după ce Adelina a adus-o pe lume pe fiica sa, lucrurile s-au schimbat complet. În cadrul aceluiași interviu, fosta concurentă de la Puterea Dragostei și-a găsit puterea de a vorbi despre situația în care s-a aflat o perioadă de timp după ce a născut.

Problema cea mai mare cu care s-a confruntat tânăra și care i-a dat bătăi de cap a fost faptul că nu a putut să-și alăpteze fiica, motiv pentru care a fost nevoită să o hrănească cu lapte praf.

Tot din acest motiv, Adelina a fost judecată de multe persoane, însă cu toate acestea, în prezent este de părere că a luat cea mai bună decizie.

„A fost o perioadă mai urâtă după naștere, în momentul în care am ajuns acasă de la spital eu am încercat să o alăptez. Eu am stat foarte puțin în spital, probabil de asta a fost și frica mai mare când am ajuns acasă. Am stat doar două zile și de regulă se stă mai mult, doar că nu am reușit deloc cât am stat în spital să mă odihnesc, nu am dormit nici măcar cinci minute. Era foarte cald acolo, am avut o recuperare un pic mai grea și simțeam că nu pot să aștept mereu după cineva să mă ajute să mă ridic și să merg la baie. Îmi era și rușine într-un fel. Am hotărât să merg acasă, le-am spus doamnelor asistente și doamnei doctor că am ajutor din partea socrilor, mai e și soțul meu care o să mă ajute. Era problema de injecții, dar cum socrul meu lucrează la spital, am reușit să fac injecțiile acasă. În momentul în care am ajuns acasă, fiind și naștere prin cezariană, am înțeles că laptele apare mai greu, am încercat să o alăptez încă din spital, iar ei acolo i-au dat cu seringa lapte praf. Acasă nu puteam să fac lucrul ăsta, pentru că mi-a fost teamă să nu o înec și am hotărât să luăm biberon, ea s-a învățat cu biberon, o puneam la sân și se enerva foarte tare, laptele nu venise, îmi făcuse foarte multe răni, am încercat fel și fel de chestii. Unele persoane m-au judecat că nu alăptez și că îi dau lapte praf. Am încercat toate variantele, dar probabil așa a fost să fie. Ea nu a acceptat sânul și am ajuns la laptele praf. Aveam la un moment dat sânii împietriți, nu puteam să dorm, mă dureau orice încercam să fac. Am luat decizia cea mai corectă, zic eu acum”, a mai spus fosta concurentă de la ”Puterea Dragostei”.