"Așa a vrut Dumnezeu!" Vestea neașteptată dată de Marcela Fota, când a fost întrebată despre relația cu iubitul tinerel. Ce se întâmplă în viața artistei: "A fost o lecție"

Marcela Fota a rămas văduvă în data de 28 decembrie 2020, după ce Minel Papanoiu, bărbatul pe care l-a iubit extrem de mult, s-a stins din viață la vârsta de 47 de ani, în urma unui infarct. Tragedia prin care a trecut a marcat-o profund pe artistă, însă interpreta de muzică populară a luptat pentru ca fiul său să nu simtă lipsa de nimic și a încercat pe cât de mult posibil să îi fie și mamă și tată în același timp.

Marcela Fota s-a concentrat pe fiul ei și a s-a asigurat că fericirea lui e mai presus de orice, chiar dacă de ceva timp și-a refăcut viața alături de un alt bărbat.

Ce planuri are Marcela Fota cu iubitul tinerel?

Marcela Fota trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu noul bărbat care i-a furat inima. Cei doi se iubesc de ceva timp, însă vedeta preferă să păstreze discreția atunci când vine vorba despre viața ei personală. Interpreta de muzică populară a fost întrebată în cadrul unui interviu pentru Click.ro dacă se gândește să se recăsătorească și să aducă o prezență masculină în viața lui David. Fără să stea pe gânduri, artista a oferit un răspuns negativ.

Marcela Fota a mărturisit că este fericită în prezența lui David, iar prioritatea sa cea mai mare este ca el să fie bine, cei doi făcând o echipa perfectă. De asemenea, cântăreața a recunoscut că nu își mai face planuri de viață, mai ales după ceea ce s-a întâmplat cu Minel Papanoiu, tatăl fiului ei.

„În toate plecările mele sunt cu David, peste tot unde descopăr o locație frumoasă, gândul meu este să îl duc pe el, toată situația prin care a trecut l-a făcut să se maturizeze destul de mult. Când am fost la schi, au avut gașca lor de copii și vorbeau de prioritățile lor, el a spus că prioritatea lui în momentul de față este fericirea mea. Astea sunt momentele pe care eu mă concentrez. Am mai spus-o și o susțin, nu am niciun plan să îi aduc lui David vreun tată acasă. Momentan suntem o echipă foarte bună și suntem bine așa noi doi. Nu știu ce va fi în viitor. Dumnezeu știe! Nu îmi fac niciun fel de plan, pentru că eu am avut planuri cu soțul meu care nu s-au concretizat că așa a vrut Dumnezeu și mai merg și pe principiul acela că Dumnezeu râde de noi când ne facem planuri pentru că le are deja făcute. David este prioritatea mea! Pentru mine, întâmplarea cu Minel, cu soțul meu, a fost chiar o lecție de viață! Am înțeles cât de important este calitatea vieții pe care ți-o trăiești, care este ca un fir de ață”, a mărturisit Marcela Fota, pentru sursa citată anterior.

Marcela Fota și fiul ei, David [Sursa foto: Instagram]