Așa de bine arată o fostă soție de fotbalist! Andreea Bododel, mai fierbinte ca vreme de afară! A înnebunit plaja când a apărut topless | EXCLUSIV

In articol:

Andreea Bododel nu ține cont de inhibiții, iar bronzul trebuie să fie unul perfect și uniform când vine la mare.

Sexy bruneta a fost surprinsă în ipostaze interzise cardiacilor, căci trupul de zeiță a înnebunit de tot plaja.

Vedeta arată senzațional, iar acest lucru a fost surprinsă și de paparazzi WOWbiz.ro. Frumoasa brunetă s-a bronzat relaxată, într-un bikini minuscul și fără sutien, lăsând totul la vederea curioșilor.

Andreea Bododel a fost surprinsă de paparazzi WOWbiz.ro pe plaja [Sursa foto: WOWbiz ]

Andreea Bododel, sexy topless pe litoral

Andreea Bododel i-a înnebunit pe trecătorii de pe plajă, atunci când și-a dat jos sutienul ca să se bronzeze uniform. Prezentatoarea TV arată impecabil, fiind fericita posesoare a unui corp de invidiat.

Bruneta s-a relaxat la malul mării, s-a bucurat de soare și s-a bronzat uniform, în timp ce trecătorii s-au bucurat de priveliște.

Vedeta a fost surprinsă se paparazzi WOWbiz.ro, imaginile fiind unele încinse ca vara.

Andreea Bododel, fosta soție a lui Tibi Bălan, este una dintre cele mai renumite fotomodele de la noi din țară și se pare că știe foarte bine cum să se mențină în formă. Brunetă arată beton și știe foarte bine acest lucru.

Andreea Bododel a făcut topless pe litoral [Sursa foto: WOWbiz ]

Andreea Bododel, cazare într-un hotel de lux din Olimp

Vedeta TV s-a bucurat și de câteva zile într-un hotel de lux din stațiunea Olimp. Chiar dacă bruneta a venit „cu treabă” pe litoral, pentru o emisiune TV, condițiile au fost aceleași.

Fosta soție a lui Tibi Bălan a avut parte de cazare într-unu dintre cele mai luxoase hoteluri de pe litoral românesc, cu o poveste încărcată de istorie, fiind considerat în trecut perla litoralului.

Pentru o săptămână aici, o familie de turiști plătește un preț ce începe de la 1200 de euro și poate ajunge până la 2.000 de euro, în funcție de tipul de cameră, dar și de facilitățile și mesele alese în biletul pentru 6 nopți de cazare.

Andreea Bododel, fotomodelul sexy care s-a iubit cu mai mulți bărbați celebrii

Frumoasa Andreea Bododel pare să nu fi avut noroc în dragoste. Sexy bruneta s-a iubit cu mai mulți bărbați celebri, iar alături de unul dintre ei a ajuns și la altar, însă mariajul s-a încheiat cu un divorț.

Andreea Bododel s-a căsătorit în trecut cu Tibi Bălan, dar mariajul lor a ajuns la final la scurt timp, moment în totul s-a produs pe cale amiabilă, la notar. Împreună, cei doi au și un copil.

„Da, este adevarat. Am divortat. Am divortat pasnic, la notar. Am ramas in relatii bune, iar Tibi isi viizteaza copilul destul de des. Atunci cand nu poate vorbeste cu el prin intermediul video-conferintei”, declara Andreea Bododel în trecut, pentru Cancan.ro.

Divorțul celor doi a avut loc în 2015, iar mai apoi, bruneta a fost văzută alături de Liviu Vârciu și ar fi avut o relație cu Ionel Dănciulescu.

În 2020, Andreea Bododel ar fi început o relație cu Mădălin None, unul dintre concurenții showului matrimonial de la Kanal D.

