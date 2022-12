„Așa iubire” Simina Loica, topită după Alex Bobicioiu și fiul ei, Dominic. Ipostaza emoționantă în care i-a surprins cei doi în timp ce dormeau

In articol:

În momentul în care Alex Bobicioiu și Simina Loica au decis să formeze un cuplu, cu toții se întrebau cum se va înțelege Dominic cu tatăl sau vitreg și dacă îl va accepta în viața lui. În mod surpinzător, micuțul a devenit foarte atașat de iubitul mamei sale și, de atunci, petrec foarte mult timp împreună.

Recent, Simina Loica a postat în mediul online o imagine emoționantă cu iubitul și fiul ei, în momentul în care dormeau împreună, foarte apropiați unul de altul. Ori de câte ori vede câte o dovadă că între cei doi s-a legat o frumoasă relație, bruneta surprinde momentele emoționante pe care le postează în mediul online pentru admiratorii lor.

Citește și: Simina Loica, cea mai mare dovadă de iubire pentru Alex Bobicioiu. Replica cu care bruneta le-a închis gura răutăcioșilor

Citeste si: HOROSCOP pentru NOUL AN 2023! Ce previziuni oferă noul an pentru toate zodiile!- kfetele.ro

Citeste si: Carmen Tănase, la un pas de moarte.“Paralizie de la gât în jos!”- bzi.ro

Alex Bobicioiu și Alex Zănoagă s-au împăcat

La începutul relației dintre Alex Bobicioiu și Simina a fost o mare rivalitate între cei doi foști prieteni, însă, odată cu terminarea luptei în cușcă, totul a fost lăsat

în urmă. În momentul de față, fostul soț al brunetei nu mai are niciun resentiment față de cel care odată i-a fost prieten. Între el și fosta sa soție este o relație strict de „colaborare” pentru buna creștere a lui Dominic. Cu toate acestea, Zănoaga a declarat că nu știe dacă și Alex Bobicioiu vede lucrurile din aceeași perspectivă.

Citește și: Cine este și cum arată sora Siminei Loica. Cele două seamănă ca două picături de apă: „Sper ca sora mea să fie bine”

„Cu Bobicioiu mă înțeleg bine. Am fost să-l iau pe Dominic de la ei, că ei n-au putut să mi-l aducă, că făceau grătar. Am fost acolo unde stau ei și am intrat în curte, l-am salutat, nu mai am nimic cu el. Până la urmă copilul o să crească mare și mai încolo o să vadă certuri, nu avea rost. Am fost, ne-am bătut în cușcă, dar gata, nu mai avea rost. Nu avem de ce să continuăm cearta, că nu avem de ce. Ne salutăm, vorbim, pentru mine unu nu mai e nicio rivalitate, nu știu pentru el. Cine știe ce o avea în cap, dacă vede că mai vorbesc cu Simina, vede că ne înțelegem, dar noi când vorbim strict de copil. Am zis că dacă n-am putut să ne înțelegem bine împreună, atunci pentru copil al trebui", a declarat Alex Zănoagă, potrivit spynews.ro .