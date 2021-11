Asia Express 2021. Cine sunt vedetele, dar și prezentatorii de la Asia Express, sezonul 4

In articol:

Asia Express 2021. Vezi când începe reality show-ul și cine o va înlocui pe Gina Pistol în sezonul cu numărul 4, dat fiind că vedeta a născut în luna martie.

Asia Express 2021. Vezi cine o va înlocui pe Gina Pistol în sezonul 4

Irina Fodor va prezenta noul sezon Asia Express, alături de Oase şi actorul Marius Damian, dat fiind că frumoasa prezentatoare Gina Pistol a devenit mămică recent şi nu mai poate prezenta emisiunea.

Asia Express, sezonul 4, a avut premiera pe 18 septembrie 2021, de la 20:00, iar mai apoi, show-ul a fost difuzat și pe 19, 20, 21 și 22 septembrie în prima săptămână.

Emisiunea Asia Express, sezonul 4, poate fi urmărită în fiecare duminică, de la ora 20:00 și în fiecare luni, marți și miercuri, de la ora 20:30.

Asia Express sezonul 4 nu s-a mai filmat anul trecut din cauza pandemiei provocate de coronavirus.

Însă anul acesta, concurenţii vor merge pe „Drumul Împăraţilor” în următoarele ţări: Turcia, Isreael, Georgia şi Azerbaidjan.

Lorelei şi Zarug vor participa la Asia Express 2021! Prima reacţie a manechinului: "Mă aştept să fie cu hohote de râs..."

Cine sunt vedetele care participă la Asia Express 2021?

Nouă cupluri de vedete vor participa la Asia Express 2021: Connect-R și Shift, Lidia Buble și sora ei, Estera, Cosmin Natanticu și soția lui, Eliza, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria, Mihai și Elwira Petre, Alexandra Ungureanu și mama ei, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francy, Cuza și Emi de la Noaptea Târziu şi Lorelei și Zarug.

Asia Express 2021 se va difuza din 18 septembrie, iar concurenţii vor fi nevoiţi să trăiască cu 1 euro pe zi, să-şi caute cazare şi transport şi să ajungă primii la destinaţie.

Asia Express sezonul 4. Ce spun noii prezentatori despre proiect

Irina Fodor, Oase şi Marius Damian vor fi gazdele emisiunii Asia Express 2021. Irina Fodor va coordona concurenţii plecaţi pe "Drumul Împăraţilor", Oase le va face cunoştinţă cu personaje locale, le va povesti mai multe despre misiunile şi jocurile din competiţie, iar Marius Damian va fi în continuare povestitorul, personajul care vorbeşte despre istoricul locurilor în care se desfăşoară concursul, despre ineditul fiecărei ţări.

Irina Fodor: "Când producătorii m-au întrebat dacă vreau să merg în Asia Express, recunosc, m-am uitat un pic peste umăr, să văd dacă nu cumva vorbesc cu cineva din spatele meu. Nu mă gândeam că după “Chefi la cuţite” va urma atât de repede un alt proiect.(...) Contextul în care se desfăşoară anul acesta competiţia este unic, aşa că provocările vor fi şi ele pe măsură."

Marius Damian: "Ma simt un fel de veteran, iar noul look cu barba ajută. Pe bilet scrie Povestitor şi asta ma face sa astept prima impresie... de poveste."

Oase: "Sunt foarte foarte emoţionat că după un an foarte greu pentru mine am şansă să fiu din nou parte din acest proiect. Este tot ce mi-am dorit şi sunt fericit că echipa de producţie a avut încredere în mine, iar acum pot spune din nou că Asia Express continuă. Sezonul ăsta ajung împărat!”.

Cine a câștigat Asia Express sezonul 3

Răzvan Fodor și Sorin Bontea au fost marii câștigători ai sezonului 3 de la Asia Express, iar pe locul doi s-a clasat cuplul format din Speak şi Ştefania.

“Eu am plecat la «Asia Express» cu gândul să mă distrez. Am zis noi că am mai trecut prin d-astea grele, am făcut armata, am prins Revoluția în armată. Sigur nu ne-am închipuit că o să fie simplu, dar am zis că merge și noi, mâncâm frigărui, bem bere, ce poate să fie atât de rău? Când am plecat am zis că cel mai important este să nu ieșim primii. Apoi am zis că dacă tot am stat, de ce să plecăm acum!”, a spus Sorin Bontea, imediat după ce a revenit în țară.

“Mi-a fost să nu ne facem de râs. La început mi-am tras burta, mă uitam după cameră. Până la urmă m-am relaxat, mi-am dat seama că n-are rost să mă cenzurez. Am mai scăpat și câteo înjurătură, niciodată însă gratuit!”, a mărturisit Răzvan Fodor.