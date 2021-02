Asistente medicale, care încasau venituri duble! Acestea erau la lucru în Germania în timp ce erau plătite și-n România

In articol:

Mai multe asistente medicale, care plecaseră la muncă în Germania, erau pontate la serviciu în România! Femeile primeau venituri duble, și din Germania, dar și din România, de la Spitalul Municipal Lugoj. Cel care a descoperit neregulă a fost chiar primarul municipiului. Presa locală a scris despre faptul că asistentele erau plecate de mult timp în Germania, acolo unde câștigau bani, dar aveau venituri și la unitatea medicală de la Lugoj,

acolo unde erau angajate.

Femeile figurau ca fiind prezente la muncă, la Spitalul Municipal Lugoj.

„ O asistentă de la spital își luase, teoretic, concediu de odihnă, practic nu, și a plecat la muncă în Germania. Am sunat-o și am rugat-o să vină a doua zi la mine și mi-a spus că nu poate să vină, că este în Germania, la lucru. Nu avea cererea de concediu înregistrată la spital, ci era lăsată la șefa dânsei, și în cazul în care cineva se sesiza, doar atunci ar fi înregistrat-o. Realitatea este că a doua zi a revenit în țară și m-a sunat că poate să vină la mine. I-am spus că nu mai este necesar, că am dovedit ce voiam să dovedesc”, a explicat primarul Claudiu Buciu, potrivit expressdebanat.ro

Primarul Lugojului spune că acest lucru era o ”practică în spital”

Claudiu Buciu, edilul Lugojului, spune că nu este pentru prima dată când a avut loc o astfel de situație.

Edilul a declarat, pentru sursa citată, faptul că acest sistem de lucru era implementat de multă vreme în spitalul din Lugoj.

Asistente medicale, care încasau venituri duble[Sursa foto: PixaBay]

„Am înțeles că era o practică în spital. Sper să nu mai existe această practică, în care unele asistente plecau, pe rând, la muncă în Germania pentru a-și rotunji veniturile, iar colegele le țineau locul, pentru că nici nu doreau să își strice concediul de odihnă cu aceste plecări în Germania. Se înlocuiau pe rând și făceau unele și treaba altora în cadrul spitalului. Ele nu figurau în concediu la spital, dar erau plecate în străinătate”, a adăugat edilul Buciu, conform sursei precizate.

Managerul unității medicale respective urmează să ia toate măsurile necesare pentru ca astfel de situații să nu mai abă loc, la solicitarea făcută de conducerea primăriei.