Rolul pe care pantofii il au in cadrul unei tinute este foarte important. Asortarea cromatica este o provocare pentru multe dintre noi, insa pe langa aceasta mai este important si modelul pantofilor, adica tipul de incaltaminte ales pentru fiecare tinuta. Iata mai jos cateva detalii care te vor ajuta sa alegi corect pantofii, astfel incat sa se potriveasca vestimentatiei.

Cum alegi incaltamintea

Pantofii trebuie sa iti completeze imbracamintea si este important ca acestia sa se potriveasca din punct de vedere cromatic cu tinuta. De asemenea, si stilul lor este un alt detaliu de care trebuie sa tii cont. Mai exact, daca nu vrei sa ai o tinuta dezastruoasa, nu asorta pantofi stiletto cu pantaloni sport, pentru sală.

Recomandat este sa asortezi pantofii colorati sau cu diferite imprimeuri cu tinutele simple. Practic, trebuie sa existe un echilibru intre tinuta si incaltaminte. Iar pentru a obtine acest lucru, ar fi bine sa ai mai multe perechi de incaltaminte, potrivite fiecarui stil vestimentar. De exemplu, gasesti pantofi de dama ieftini pe Kalapod.net, asa ca poti alege cateva perechi pentru tinutele elegante, cat si pentru cele sport, fara sa cheltuiesti o avere.

Alegerea pantofilor in functie de ocazie

Nu conteaza cat de bine arata pantofii si cat de confortabili sunt, daca nu se potrivesc evenimentului la care urmeaza sa participi. De exemplu, pentru tinutele elegante trebuie sa alegi o pereche de pantofi stiletto sau sandale elegante. Pentru tinutele de la birou, opteaza pentru o pereche de pantofi cu toc gros (daca porti rochie office) sau balerini. In cazul unei tinute sport, potriviti sunt pantofii sport.

Poti asorta, de asemenea, pantofii stiletto cu blugii conici, dar si sandalele cu un costum cu pantaloni. De obicei, pantofii cu strasuri sau cu imprimeu sunt potriviti tinutelor de seara. Insa, daca stii cum sa ii asortezi, acestia pot fi purtati si cu o tinuta pentru birou.

Culorile

Atunci cand alegi incaltamintea trebuie sa te gandesti unde o vei purta. De exemplu, daca este vorba de o nunta – care va avea loc la piscina, potrivite sunt sandalele cu bareta subtire. Pentru evenimentele care au loc iarna, poti asorta tinuta cu botine cu toc sau cu cizme peste genunchi.

Daca faci parte din categoria celor care aleg sa poarte intotdeauna pantofi in nuante inchise, este timpul sa incerci si ceva mai indraznet. De exemplu, pantofii maro se potrivesc tinutelor in nuante de bronz, dar si de verde. Cei argintii sunt ideali pentru tinutele in negru, alb, albastru si mov. Pantofii gri sunt o alegere excelenta pentru tinutele care includ culoarea galben.

Pantofii sunt elementul central intr-o tinuta. Pentru a avea o aparitie de succes, este esential sa iti alegi pantofii in functie de eveniment. Daca este vorba de un eveniment elegant, pantofii cu toc sunt potriviti. In schimb, daca urmeaza sa mergi la o intalnire cu prietenii si ai o tinuta casual, poti opta pentru o pereche de pantofi sport confortabili.