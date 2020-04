In articol:

Deși încearcă să pară tare și să nu arate în emisiune, Ella de la Puterea Dragostei trăiește o dramă greu de imaginat.

Epidemia de coronavirus i-a atacat familia frumoasei concurente de la Puterea dragostei. Ella a postat joi noapte un mesaj sfâșietor pe pagina sa de socializare. „Zbor lin, unchiule! Odihnește-te în pace! Vei rămâne în inimile noastre”, a scris Ella pe pagina ei, anunțând astfel moartea unchiului ei, infectat cu coronavirus.

Nu era prima data când Ella vorbea despre unchiul său bolnav. Cu câteva zile în urmă chiar postase un anunț în care-și ruga fanii să doneze sânge pentru unchiul său aflat în comă după ce fusese infectat cu coronavirus. Așa că toată lumea a crezut că acesta a murit. Numai că Ella a revenit cu o precizare: era vorba despre un alt unchi.

”Hei, dragii mei, mai este valabil pentru cei care vor să doneze sânge pentru unchiul meu, nu el este cel care a murit, este un al unchi! :( Dumnezeu să vă răsplătească! Multumesc pentru toate mesajele de încurajare”, a scris Ella de la Puterea Dragostei într-un mesaj ulterior, ca o lămurire pentru fanii ei.

Numai că, doar după câteva ore, Ella avea să primească o altă veste care a dărâmat-o complet! Și cel de-al doilea unchi pierduse lupta cu boala. ”La două zile distanță a mai plecat un unchi dintre noi. Astăzi, familia mea e incompletă. M-am întrebat de ce așa, de ce acum. De ce, de ce? Întrebări fără răspuns. De ce-i așa? O știe El, Dumnezeu! Din respect pentru familia mea, o perioadă nu voi mai posta! Aveți grijă de voi”

Familia concurentei de la Puterea Dragostei trăiește o dramă din cauza epidemiei de coronavirus

Drama familiei Ella este cu adevărat mare: doi unchi morți și cu incertitudinea că înainte de a fi fost depistați aceștia ar fi putut infecta și alte persoane. De altfel, Ella se teme și pentru viața părinților ei. Mai mult, bruneta de la Puterea Dragostei a mărturisit că și soția celui de-al doilea unchi mort se află în spital, infectată la rândul ei.

”Toți copiii unchiului meu sunt plecați peste hotare, tatăl meu a intrat în contact cu el pentru că i-a luat temperatura. Mi-e frică, tatăl meu are diabet. Unchiul meu n-avea nimic, iar în două zile a intrat în comă. Are până în 70 de ani... Mă sună toate verișoarele... Noi nu conștientizăm cât de gravă e situația. Mă gândesc câți oameni sunt la fel acasă. Mi-e frică pentru părinții mei. Tata și mama au avut contact direct, fără mască. Nu m-au ascultat. Am o stare de nervi...”, povestea Ella într-un live înainte de tragedie.

Chiar la puțin timp după ce a ajuns în Istanbul, Ella a aflat că unchiul său este bolnav. Tatăl său i-a povestit că a sunat la salvare, dar aceasta a venit abia când au aflat că bărbatul delira. Apoi, Ella a aflat de verișoara ei că acesta a ajuns la Infecțioase în Botoșani. La scurt timp, bărbatul a intrat în comă.

Ella de la Puterea Dragostei a vorbit despre mama sa oarbă

Ella de la Puterea dragostei a vorbit, pentru prima data la WOWbiz.ro, despre problemele cu care se confruntă mama ei de mai bine de 40 de ani! Femeia este oarbă și nimic nu a putut să o salveze.

a vorbit Ella de la Puterea dragostei despre femeia care i-a dat viață, în premieră, pentru WOWbiz.ro.

Ella de la Puterea dragostei a vorbit despre mama sa oarbă și despre modul în care a încercat să o vindece de-a lungul timpului. ”Pe parcursul anilor, am încercat să o ajutăm toți, cei din familie! Îmi aduc aminte că acum 15 ani, am abordat un medic celebru din Detroit, chiar s-a și intervenit la o emisiune pentru a putea găsii banii necesari să mergem în America, dar fără mari reușite. Nu am putut ajunge acolo, vă spun sincer, și fiindcă aveam nevoie de 85.000 de dolari, o sumă foarte mare, exorbitantă, dar și pentru că ni s-a explicat și faptul că dacă am fi operat-o, nu ar fi avut decât 1 % șanse să vadă. Așa că am renunțat la idee. Ulterior, am contactat un alt doctor specialist în oftalmologie și intervenții de mare risc la nivel ocular și el chiar mi-a dat lovitura de grație. Mi-a explicat că nu se mai putea face nimic, deoarece la vârsta ei, jumătate din creier era mort și era practic imposibil să reacționeze la stimuli. Vă dați seama, mama are 56 de ani, este atât de tânără și nu poate deschide ochii, este dureros și frustant”, a mai povestit Ella.