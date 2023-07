”Asta ne-ar încurca” Ce îi împiedică pe Armin Nicoară și Claudia Puican să devenină părinți, după ce artistul s-a însănătoșit? Saxofonistul a fost la un pas de operație, dar acum alta este problema lor

In articol:

Armin Nicoară și Claudia Puican formează acum o familie și în acte și, așa cum au tot spus mereu, își doresc să aducă și un copil pe lume. Vor să devină părinți, dar până acum această dorință nu li s-a îndeplinit.

Motivul a fost până nu de mult o problemă de sănătate ce-l viza pe Armin Nicoară. Din cauza aceasta saxofonistul a ajuns să caute ajutor chiar și la Paris, acolo unde a aflat inițial că trebuie să se supună unei intervenții chirurgicale.

Armin Nicoară și Claudia Puican vor să devină părinți după data din calendar

"La mine au fost ceva probleme. Am făcut niște analize, rezultatele trebuiau să iasă mai bune, nu a fost așa. Noi ne-am ales un doctor român de la Paris, acolo am făcut toate investigațiile. Eu trebuia să fac o intervenție chirurgicală. După aflarea veștii, m-am întors la Paris, am mai făcut niște investigații, m-am întors în țară pentru două zile, pentru că aveam eveniment și urma să revin pentru intervenție. Am vorbit cu anestezistul, am programat ziua, ora. Era foarte stresat. Am hotărât să merg singur, fără Claudia pentru a nu o mai supune și pe ea la acest stres emoțional.", a declarat Armin Nicoară, conform Spynews.

Din fericire, însă, chiar înainte de a urca în avionul ce urma să-l ducă la Paris, artistul a primit cea mai îmbucurătoare veste.

El spune că medicul de peste hotare a contactat-o pe Claudia Puican și așa au aflat că nu mai e nimic de tratat.

Analizele i-au ieșit bine, fiind acum într-o stare de sănătate perfectă pentru a concepe un copil.

În urma veștii primite, saxofonistul mărturisește că a plâns de bucurie și a realizat că doar Dumnezeu, gândurile și rugăciunile sale l-au ajutat să treacă și de acest hop al vieții, conștientizând că legea atracției există și funcționează.

"După ultima vizita la clinică, în Paris, am aflat, din fericire pentru mine, că mi-au ieșit toate analizele foarte bune, nu mă așteptam. Sunt perfect sănătos, să spun așa. Nu a mai fost nevoie de intervenția chirurgicală pe care trebuia să o fac. Dimineața, când să urc în avion, eram în aeroport la Cluj, doctorul i-a dat mesaj Claudiei și i-a spus: Claudia, nu trebuie să mai vină Armin la Paris, nu mai este nevoie de intervenție, analizele au ieșit extraordinar de bine, nu ne așteptam nici noi. Am început să plâng de fericire! Nu era o intervenție foarte ușoară, urmau și evenimente, nu prea aveam voie să stau în picioare. Tot timpul m-am rugat, am manifestat, cred în legea atracției și îmi repetam tot timpul, înainte această intervenție: Doamne, te rog să scap de operație.", a mai declarat artistul

Însă, chiar dacă problemele de sănătate au dispărut, Armin Nicoară și Claudia Puican tot se confruntă cu o situație mai dificilă.

Conform spuselor lui, venirea pe lume a unui copil, în cazul lor, trebuie foarte bine calculată. Pentru că-și fac meseria cu pasiune și pentru că au evenimente programate cu multe luni înainte, Armin spune că sarcina soției sale trebuie calculată astfel încât copilul să nu se nască în plin sezon al evenimentelor.

Le-ar încurca mult viața artistică și i-ar face să piardă sume fabuloase ori i-ar împinge să plece de acasă de lângă copil prea repede, ceea ce le-ar umbri fericirea de a avea un copil.

"Acum doar trebuie să ne punem pe treabă. Însă, la noi este o mică problemă. Trebuie programat, dacă ar rămâne acum însărcinată, ar trebui să nască undeva prin luna iunie, iulie, adică în plin sezon, asta ne-ar încurca foarte tare. Trebuie să calculăm. Sunt atât de fericit, eram în depresie pentru că știam că trebuie să merg la aceasta intervenție.", a mai declarat Armin Nicoară