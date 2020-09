Jurații „Bavo, ai stil! Celebrities”

Competitia pentru marele premiu, titlul de Cea mai stilata Celebritate din Romania este in toi, in editia din aceasta seara, difuzata de la ora 22:00, iar cele noua aspirante la marele trofeu sunt gata de o noua defilare in fata juratilor si a telespectatorilor.

Ilinca Vandici a anuntat in editia de sambata ca juratii au o mai mare putere de decizie, pana in Marea Finala, cand se redeschid liniile de vot prin SMS. Astfel, stelele acumulate pe parcursul saptamanii de concurente vor avea o insemnatate si mai mare, cu atat mai mult cu cat votul prin SMS a fost suspendat pana in marea finala a show-ului, dupa cum Ilinca Vandici anunta in editia de sambata a emisiunii.

„Mi-a fost dor sa dau startul defilarilor! Deocamdata, votul prin SMS se opreste. Asta nu inseamna ca in marea finala votul nu va fi in mainile voastre. In marea finala voi veti decide cine castiga si acest sezon”, anunta Ilinca Vandici in editia de sambata a show-ului.

In noua editia din aceasta seara, difuzata de la ora 22:00, rivalitatile se ascut, taberele se reconfigureaza, iar atacul stilistic intre concurente capata noi valente. Andreea Tonciu si Calina Dumitrescu rabufnesc chiar in platoul emisiunii si trec la reprosuri dure, disputa continuand si in culise. Verdictul juratilor este si mai taios, outfitul fiecarei concurente este atent analizat, pana in cel mai mic detaliu, iar fiecare derapaj stilistic este taxat de acestia.

Nu ratati o noua editie incediara a show-ului “Bravo, ai stil! Celebrities”, difuzata in aceasta seara, de la ora 22:00, la Kanal D!