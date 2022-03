In articol:

Aretha Louise Franklin a fost o cântăreață, compozitoare și pianistă americană. A fost de două ori pe locul 9 în „100 cei mai mari artiști ai tuturor timpurilor” a lui Rolling Stone.

Aretha Franklin s-a născut pe 25 martie 1942

Cu vânzări globale de peste 75 de milioane de discuri, Franklin este unul dintre cei mai bine vânduți artiști muzicali din lume. În adolescență, Franklin a cântat împreună cu tatăl ei la programele sale de gospel în marile orașe din țară și a fost recunoscută ca o minune vocală.

Al patrulea dintre cei cinci copii, Aretha Louise Franklin s-a născut pe 25 martie 1942, în Memphis, Tennessee. Părinții lui Franklin s-au despărțit când ea avea șase ani, iar patru ani mai târziu, mama ei a cedat unui atac de cord.

Până la vârsta de 14 ani, ea înregistrase unele dintre primele piese ale ei, care a fost lansată de o mică casă de discuri sub numele de albumul Songs of Faith în 1956.

După o scurtă pauză, Franklin a revenit la spectacol și a urmat eroi precum Cooke și Dinah Washington pe teritoriul pop și blues.

Aretha Franklin a fost numită "Queen of Soul" [Sursa foto: MediaFax Foto]

În 1960, cu binecuvântarea tatălui ei, Franklin a călătorit la New York, unde după ce a fost curtată de mai multe case de discuri, printre care Motown și RCA, a semnat cu Columbia Records, care a lansat albumul "Aretha" în 1961. Având pasul în 1967 și 1968, Franklin a produs un șir de single-uri de succes care vor deveni clasice de durată, prezentând vocea puternică și rădăcinile gospel ale lui Franklin într-un cadru pop.

Dominația lui Franklin i-a adus în curând titlul de "Queen of Soul", în timp ce, în același timp, a devenit și un simbol al împuternicirii oamenilor de culoare în timpul mișcării pentru drepturile civile.

Aretha Franklin a câştigat 20 de premii Grammy, a fost prima femeie inclusă în Rock And Roll Hall of Fame, iar în 2010 s-a situat pe primul loc în topul 100 al celor mai mari cântăreţi din istorie realizat de prestigioasa publicaţie The Rolling Stone.

Este şi artista cu cele mai multe hituri incluse în topurile muzicale, precum Billboard, cu 112 piese.

4 lucruri pe care nu le știai despre Aretha Franklin

Îi era frică de zborul cu avionul. La începutul anilor 1980, Franklin a trebuit să îndure niște turbulențe intense în timp ce zbura într-un avion mic cu două motoare din Atlanta înapoi acasă la Detroit. Experiența a dus la teama de a zbura.

Vocea ei a fost declarată resursă naturală. În 1985, Departamentul de Resurse Naturale al statului Michigan a declarat oficial vocea lui Franklin o „resursă naturală a statului”.

Nu a uitat niciodată biserica tatălui ei. De-a lungul vieții ei, Franklin a contribuit regulat la Biserica Baptistă New Bethel din Detroit, care fusese condusă de tatăl ei, reverendul CL Franklin. Ea a oferit cecuri de 10.000 de dolari bisericii de mai multe ori pe an.

Pălăria ei de inaugurare are un loc în istorie. Franklin a cântat „America (My Country 'Tis Of Thee)” la inaugurarea în 2009 a președintelui Barack Obama. În timpul spectacolului ei, ea a purtat o pălărie gri din pâslă, acoperită cu o funda impresionantă, strălucită cu cristale Swarovski. În acel moment, pălăria a inspirat meme și a devenit o senzație virală.



Aretha Franklin a murit acum 3 ani

Una dintre cele mai cunoscute artiste soul din lume, Aretha Franklin a murit în locuința ei din Detroit, Michigan, la vârsta de 76 de ani. În urmă cu puțin timp își amânase concertele din cauza bolii care se agravase.

Aretha Franklin se lupta de opt ani cu cancerul pancreatic. Deși starea de sănătate se degrada pe zi ce trece, artista a continuat să urce pe scenă până în anul 2017, atunci când, în noiembrie, a susținut ultimul concert la New York.





surse: biography.ro, britannica.ro