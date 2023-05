„Astăzi îl prezint pe iubitul meu” Lidia Buble nu se mai ascunde! S-a filmat lângă el, după ce s-a spus că este într-o relație cu un om de afaceri

In articol:

Lidia Buble a fost într-o relație foarte serioasă cu prezentatorul Răzvan Simion, timp de 5 ani. Cei doi au împărtășit o iubire sinceră și frumoasă, însă în anul 2020 au decis să pună punct poveștii de dragoste.

De atunci, vedeta a fost foarte discretă cu viața sa amoroasă și a ales să își țină sentimentele departe de ochii curioșilor.

În urmă cu puțin timp, Lidia Buble a fost surprinsă în compania unui om de afaceri cunoscut în spațiul public. Încă de atunci s-a vehiculat că cei doi formează o relație, însă artista nu a confirmat sau infirmat nimic. Iată că acum, cântăreața a dezvăluit public cine i-a „furat” inima!

Lidia Buble și-a prezentat iubitul în mediul online

După toate zvonurile care au apărut în mediul online în ultimele săptămâni despre Lidia Buble și omul de afaceri, vedeta a ținut să clarifice situația pe rețelele de socializare. Astfel, artista a decis că este momentul ca fanii săi să îl cunoască pe cel care i-a furat inima așa că a făcut o postare neașteptată pe pagina sa de Instagram.

Lidia Buble a distribuit pe rețelele de socializare un videoclip în care apare ea și un băiețel foarte simpatic care are un trandafir roșu în mână. Cântăreața l-a prezentat pe cel mic ca fiind iubitul ei și i-a cerut un pupic.

„Astăzi îl prezint pe iubitul meu, pe care de foarte mult timp îl țin ascuns. Sare pe aici cu flori după mine. Ăsta e iubitul meu, astă e. Dă-mi și mie un pupic. Mie dă-mi, nu la trandafir”, a declarat Lidia Buble, înainte de marea „dezvăluire”, pe pagina sa de Instagram.

Lidia Buble și-a prezentat iubitul pe rețelele de socializare [Sursa foto: Instagram]

Lidia Buble, fericită alături de familia sa

Lidia Buble este una dintre cele mai apreciate artiste din România, fapt ce demonstrează și agenda care este mereu plină. Vedeta este mai tot timpul în București, ocupată cu diferite proiecte și evenimente, motiv pentru care ajunge destul de rar la familia sa la Deva. Cu toate acestea, de fiecare dată când găsește un moment mai liber merge în vizită și profită de fiecare clipă alături de cei mai importanți oameni din viața sa.

„Aș fi vrut să vă arăt de aseară unde am ajuns, pentru că am promis că vă spun, dar a fost prea fain și m-am bucurat prea mult de fiecare secundă în parte și asta vreau să fac și în continuare, dar trebuie să vă arât lângă cine am dormit azi-noapte.

Isac, iubirea vieții mele! Te iubește Lidi de nu mai poate. Am venit acasă la mama, la Deva, este locul meu preferat din lume și aici sunt și oamenii mei preferați, adică familia mea de care sunt dependentă și o să încerc să profit de timpul ăsta la maxim. Vă pup și vă doresc un weekend minunat. O să încerc să mă bucur de tot ce se întâmplă aici”, a mărturisit Lidia Buble, pe rețelele de socializare.