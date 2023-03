Astăzi se împlinesc 46 de ani de la cutremurul din 1977. Dacă artistul Constantin Enceanu era copil, Elena Merișoreanu își amintește perfect cum era să își piardă fata | EXCLUSIV

In articol:

Cutremurul din 4 martie 1977 a adus zile de doliu în România. Au trecut mai bine de 40 de ani de atunci, însă oamenii își amintesc cu groază ce au trăit în seara de primăvară care a răpit unele dintre cele mai mari nume ale scenei românești.

Toma Caragiu a pierit chiar în seara de 4 martie, gestul său de a părăsit apartamentul și a fugi pe scări fiind fatal. Vedetele din România își amintesc chiar și azi clipele teribile pe care le-au trăit în acea seară, iar unele dintre ele erau să își piardă viața sau copiii în doar câteva secunde.

Mama Elenei Merișoreanu i-a salvat fiica de la dezastru

Elena Merișoreanu își amintește cu groază momentul din 4 martie. La acel moment, artista locuia la bloc și timp de o săptămână nu s-a mai întors acasă de frică.

Cântăreața a povestit pentru Wowbiz.ro cum era să își piardă fiica în teribilul cutremur care a avut loc în data de 4 martie. Micuța stătea pe canapea, iar norocul a fost că mama artistei a luat-o imediat în brațe și a reușit să evite o adevărată tragedie.

"Nu am să uit cât trăiesc ce s-a întâmplat atunci, pentru că am trăit clipe de groază. Locuiam la bloc atunci și stăteam la etajul patru. Țin minte că era mama mea la mine și eu o vopseam la păr. Primea mea fetiță era pe canapea și deasupra canapelei aveam o oglindă mare venețiană, foarte frumoasă.

Eu eram cu pensula și cu recipientul respectiv în mână și dintr-o dată a început zguduiala, dar înainte de asta a fost un vuiet mare de tot. Fiind la etajul 4 și blocul era din 8 etaje, eram cam pe la mijloc și s-a simțit foarte rău. A apucat mama de a luat fata de pe canapea, în momentul în care a luat-o în brațe, oglinda din perete a căzut pe canapea. Praf o făcea dacă nu o lua pe aia mică.

Ne-a căzut bufetul din bucătărie, a doua zi nu mai aveam o cană de băut apă. Am coborât și noi pe scări, cu fata în brațe, toată lumea ieșise afară și credeam toți că a fost o explozie. Nimeni nu și-a imaginat pe moment că a fost cutremur că nu mai prinsesem noi cutremure de magnitudinea care a fost atunci.

A venit soțul meu acasă, el a fost cel care a opri gazele, a stins lumina și a încuiat ușa că noi am plecat imediat și am lăsat totul vraiște. A luat pături și a mai luat ce era din casă. Ne-am urcat toți în mașină și ne-an dus la niște prieteni în curte, iar acolo am stat cred că vreo săptămână pentru că mie mi-a fost frică să mai vin acasă. A fost groaznic", a povestit Elena Merișoreanu, pentru WOWbiz.ro.

Elena Merișoreanu, premoniție înainte de cutremur

Artista ne-a dezvăluit că a prevestit cumva tragedia ce s-a petrecut în data de 4 martie 1977. Elena Merișoreanu a avut un vis, cu doar câteva zile înainte de cutremur, în care tatăl său îi atenționa pe toți să fugă, căci urma un adevărat dezastru.

"Cu o noapte înainte, visasem că eram într-o biserică și toate ușile s-au blocat. Nu mai aveam pe unde să mai ies și m-am cățărat pe o fereastră și am ieșit.

M-am dus la părinții mei acasă și tata ne spunea să fugim că se dărâmă grinzile de pe case și moare toată lumea. Mi-am amintit de visul acela și el cred că a fost o premoniție că va veni o nenorocire", a mai adăugat Elena Merișoreanu.

Constantin Enceanu era copil la cutremurul din 1977

Îndrăgitul interpret de muzică populară era copil la cutremurul din 1977. Pregătea unul dintre cele mai importante spectacole din an și urma să joace rolul unui doctor. Când a început cutremurul, venise de la repetiții și tocmai se pregătea să mănânce.

"Pregăteam la școală Cântarea României, faza pe țară și făcusem repetiție la montajul coregrafic unde eu făceam pe doctorul. Eram îmbrăcat în alb, abia venisem de la repetiție și tocmai mă schimbasem. Era pentru prima data în viața mea când eram îmbrăcat în alb.

Mama îmi făcuse halatul, pantalonii, ciorapii și îmi luase chiar și adidași albi, deși medici în adidași mai rar. Așa a considerat dânsa la vremea respectivă. Ajunsesem acasă de câteva minute și mă schimbasem, iar când a început cutremurul mă pusesem să mănânc", a mărturisit Constantin Enceanu, pentru WOWbiz.ro.

Saveta Bogdan, la un pas de tragedie în seara cutremurului din 1977

În seara zilei de 4 martie, Saveta Bogdan a fost la un pas de tragedie. Artista și fiica ei au scăpat ca prin urechile acului de un moment teribil care le-ar fi putut aduce sfârșitul.

"Stăteam atunci pe Socului și eram la casă. Știu că am vrut să ies afară și nu am reușit deloc. Nu puteam să trec pragul și socrul meu striga la mine să nu mă duc afară pentru că o să îmi cadă hornul de pe casă în cap.

Pe Cătălina o țineam în brațe, avea doi ani. Ea nu stătea și începuse să plângă. Prima dată s-a auzit un vâjâit la început. A fost foarte tare, dar noi nu știam pentru că nu am mai pățit niciodată așa ceva și nu știam cum apare.

Am vrut să ies afară, la noi curtea era foarte mare, dar trebuia să trecem printr-un gând și nu mai reușeam. Mă dădea când de pe un perete, când de pe altul. Cătălina s-a speriat foarte rău și a început să vomite.

Socrul meu striga să nu ies în curte că o să cadă hornul și poate ne lovim și el avea dreptate pentru că atunci când am ajuns la prag și stăteam să ieșim, dintr-o dată în fața noastră a căzut hornul de pe casă și s-a sfărâmat. Dacă ieșeam atunci, cred că ne omora", a mărturisit Saveta Bogdan, pentru WOWbiz.ro.

Dumitru Dragomir își amintește ce făcea în seara cutremurului din `77

Dumitru Dragomir a reușit să scape cu bine de cutremurul din 1977. Fotbalistul și soția sa erau acasă, acolo unde aveau grijă de copii. Au fugit din locuință și au ajuns imediat în curtea blocului.

Vedeta își amintește că deși s-au dărâmat multe case la Râmnicu Vâlcea, blocul în care locuiau nu a suferit modificări.

"Când a început cutremurul, noi eram cu copiii și soția și am rupt-o la fugă. A durat foarte mult cutremurul, dar când s-a terminat deja eram în curtea blocului. Am avut noroc că stăteam într-un bloc nou construit și nu a pățit nimic.

Eram la Râmnicu Vâlcea președintele clubului în 1977. S-a simțit foarte puternic și la Vâlcea, s-au dărâmat foarte multe case, dar blocul în care locuiam nu a pățit nimic", a povestit Dumitru Dragomir, pentru WOWbiz.ro.

