Asteptarea a luat sfarsit! Sezonul al treilea din “Pretul fericirii” incepe astazi, de la ora 20:00, la Kanal D

Cateva ore ne mai despart de reintalnirea cu indragitii protagonisti ai serialului “Pretul fericirii”, odata cu inceperea celui de-al treilea sezon al productiei, in aceasta seara, la ora 20:00, la Kanal D!

Povestea luptei acerbe pentru a reusi in viata, intesata de alegeri dificile, cu rasturnari de situatie si emotii uriase, continua, incepand de astazi, la Kanal D. Telespectatorii isi vor reintalni personajele preferate, precum tanara si inversunata Yildiz (Eda Ece), puternica femeie de afaceri Ender (Şevval Sam) si carismaticul afacerist Halit (Talat Bulut). Se remarca in acest sezon, un personaj extrem de puternic, ambitioasa Sahika, interpretata exemplar de talentata actrita Nesrin Cavadzade.

Yildiz, un nou inceput

In aceasta seara se reia povestea ramasa in suspans, odata cu disparitia lui Ender, fosta sotie a lui Halit si dusmanul inversunat al lui Yildiz. Odata cu disparitia lui Ender, vietile tuturor s-au schimbat definitiv. Femeia a suferit un accident si este de negasit. Yildiz, in schimb, traieste momente fericite. Ea afla ca este insarcinata si poarta in pantec copilul lui Halit. Yildiz se teme insa ca lui Ender i-a fost inscenat totul si se teme ca ea va fi gasita vinovata. Yildiz se teme pentru viata copilului ei si pleaca, impreuna cu mama ei, intr-un loc in care nu o cunoaste nimeni, sperand ca i se va pierde urma.

Halit incearca din rasputeri sa-si ajute fiul, pe Erim, care se confrunta cu o severa cadere psihica. Tanarul nu poate trece peste disparitia parintelui matern. El crede ca mama sa a fost ucisa. Desi s-au cunoscut recent, Halit traieste o frumoasa poveste de iubire alaturi de Sahika, si planuieste sa se casatoreasca cu aceasta. Nimeni nu isi imagineaza ca Yildiz, despre care nimeni nu mai stie nimic de luni de zile, planuieste o revenire pe cinste.

Nu ratati in aceasta seara un nou episod plin de suspans din serialul “Pretul fericirii”, incepand cu ora 20:00, la Kanal D. Indragita productie va putea fi urmarita, incepand de saptamana viitoare, cinci zile pe saptamana, de luni pana vineri, de la ora 20:00.