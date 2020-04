Astrologul psiholog Mădălina Groșeanu a vorbit într-un interviu pentru revista Life despre criza provocată de coronavirus. Astrologul susține că încă din 2018 specialiștii în astre prevăzuseră ”o bubuială” în această perioadă.

Am putut să prevedem că se va întâmpla ceva absolut deosebit în anul 2020, dar strict legat de coronavirus nu poți să prevezi. De ce am putut să prevedem? Foarte mulți dintre noi vorbim de chestia asta din toamna lui 2018. Din toamna lui 2018 toți așteptăm acest moment. De ce? În acest an, de fapt chiar de la finalul lui decembrie 2019 toate cele trei planete cu greutatea cea mai mare dintr-o astrogramă, respectiv Pluto, Saturn și Jupiter se întâlnesc în aceeași zodie, în Capricorn. Aceste planete au o ciclicitate de întâlnire undeva între 80 și 100 de ani. Paradoxul este că ultima dată s-au întâlnit în 1981-1982 și se reîntâlnesc după aproape 40 de ani, ceea ce nu s-a mai întâmplat în ultimii 2000 de ani. Aceste planete aduc o condensare foarte mare de energie la nivel global pentru că aceste planete sunt planete trans-generaționale care acționează la nivel de lume, nu numai la nivel de individ. Aspectele dintre ele au început din toamna lui 2018. În 2019 două au ajuns una lângă alta iar în anul 2020 toate trei sunt una lângă alta. Atunci este evident că așteptam să aducă o combustie, o manifestare energetică extrem de puternică. Pe ce direcție? Faptul că ele sunt în Capricorn, zodie ce ține de organizare, de perseverență, de ordine, de restructurare, de rearanjare a priorităților când vine vorba de corp, minte și emoții și modalitatea în care te raportezi la fiecare, ne-a făcut să ne gândim că va fi o bubuială care să ne aducă tuturor genul acesta de restructurare. De la priorități, de la cum ne raportam până acum la viață, de la modul în care gândeam până acum lucrurile. Saturnul este planeta care construiește fundația, baza și atunci e ca și când ne zguduie din temelii, de la bază, ca să reconstruim de la fundație lucrurile”, spune astrologul psholog Mădălina Groșeanu în interviul pentru Life

Ce spun astrologii despre cum va fi afectată România de coronavirus

Astologul psiholog Mădălina Groșeanu spune că România va fi mai puțin afectată de această criză, dar ”schimbarea” la noi trebuie făcută la nivel de individ. De altfel, psiholoaga, spune că din punct de vedere astrologic, carantina noastră ar trebui să dureze până în mai, ”lecția Racului din acest an”.

”Aceste planete (n.red Pluto, Saturn și Jupiter), în sectorul României se găsesc în zona care ține de spitale, de închisori, aziluri sau de servicii ale instituțiilor statului către populație. În sensul acesta zguduirea la nivel de țară vine pe aceste domenii, acolo trebuie să se producă o reorganizare de la nivel de fundație pentru ca apoi să crească altfel lucrurile. Eu nu spun că asta nu se întâmplă în toată lumea, dar vorbesc punctual despre faptul că în România planetele se găsesc acolo în acest moment. (…) Pentru faptul că avem totuși o conjunctură ușor mai pozitivă ca țară decât restul statelor, în contextul în care la nivel de individ ne înțelegem lecția de maturizare și responsabilizare – de la a sta acasă, până la a avea o autodisciplină și până la a ne implica social – atunci categoric vom reuși. Dacă la nivel de individ nu facem asta, se va întâmpla oricum până la urmă răul, dar costurile vor fi mult mai mari. Iar dacă facem asta, împreună vom putea scurta perioada. Perioada în care suntem constrânși să facem asta este până pe la începutul lui mai. Trebuie fiecare să se pregătească psihic și emoțional că statul acasă va dura cel puțin până la începutul lui mai. De ce? O lecție principală a anului acesta este cea a Racului, zodie care ține de „acasă”, de locuință, de familie, iar lecția asta e până la începutul lui mai”, susține Mădălina Groșeanu.

Totuși, problemele nu se vor încheia în mai. Din punct de vedere al planetelor, până prin octombrie nu vom fi bine, iar din punct de vedere economic urmează o perioadă și mai grea.

”Pentru noi, astral vorbind, anul acesta va fi clar un an în care nu ne revenim. Planetele acestea, începând din mai până în octombrie sunt într-o mișcare retrogradă. Perioada de timp cuprinsă între lunile mai și octombrie va fi una extrem de greu de dus, inclusiv din punct de vedere economic.

Din octombrie, aceste planete intră în mișcare directă până la finalul anului, ceea ce înseamnă că de atunci încolo începem să ne dezmeticim, să pornim motoarele (…) Da, e nasol, va fi nasol tot anul acesta, până prin octombrie, dar apoi lucrurile vor intra pe un făgaș mai bun”, a mai spus astroloaga.