„Atac cu rachete chinezești asupra orașului” O televiziune din Taiwan a anunțat începerea războiului! Care este, de fapt, adevărul

O televiziune de știri din Taiwan a creat panică în rândul populației chineze, după ce a transmis din greșeală, în timpul unui jurnal de știri, că Beijingul a lansat rachete asupra orașului Taipei. Ulterior, postul TV a ținut să clarifice întreaga situație și să-și ceară scuze pentru "această gravă eroare.".

O eroare a unui post de televiziune din Taiwan a creat rapid haos în rândul populației chineze. Potrivit Reuters, canalul CTS a transmis în timpul unui jurnal de știri mai multe alerte referitoare la un posibil atac al Chinei asupra Taipeiului: "Noul Taipei este lovit de rachete ghidate ale armatei comuniste", "Nave au explodat, instalaţii şi vase au fost avariate în portul Taipei", "Un război ar putea începe", sunt doar câteva dintre mesajele care au rulat pe burtieră în direct, în timpul transmisiunii.

La scurt timp, angajații televiziunii și-au dat seama de greșeala provocată și i-au asigurat pe cetățeni că sunt în afara oricărui pericol. Ei au ținut să clarifice că, de fapt, alertele erau destinate unui exercițiu al pompierilor chinezi, însă au fost difuzate la TV din cauza unei erori tehnice: "CTS prezintă sincere scuze pentru această gravă eroare care a semănat panică în rândul publicului şi a provocat probleme unităţilor vizate.", se arată într-un comunicat al postului de televiziune chinez.

„CTS a provocat o controversă astăzi: știrile postului au raportat un atac cu rachete chinezești asupra orașului New Taipei, cu nave explodate în portul Taipei și spre supermarketuri”, a fost un anunț postat pe Twitter.

