Atac în Germania, după ce un șofer a intrat cu mașina într-un grup de pietoni! Patru morți, printre care și un bebeluș

Scene șocante au avut loc marți seara, 1 decembrie, pe străzile orașului german Trier. Patru persoane și-au pierdut viața, după ce un șofer a intrat într-un grup de persoane, aflați într-o zonă pietonală. Șoferul mașinii are 51 de ani și a fost reținut de polițiști. Printre victime se află și o fetiță de 9 luni de zile. Bilanțul a ajuns la 4 morți și 15 persoane rănite.

Poliția din Trier a declarat că victimele sunt un bebeluș de 9 luni, o bătrână de 75 de ani, un bărbat de 45 de ani și o tânără de 25 de ani. Toți patru erau din localitate și mergeau regulamnetar în zona pietonală. „Potrivit bilanţului actual, au murit patru persoane. Altele au fost rănite, unele fiind în stare gravă”, a declarat Roger Lewentz, ministrul de Interne din landul german Rheinland-Pfalz. (Citeste si: Unul dintre eroii atacului de la Viena nu a putut să-și cumpere casă în Austria pentru că este musulman)

Oamenii legii i-au avertizat pe cetățeni pe rețelele de socializare să evite zona. „Câteva persoane sunt rănite, după ce au fost lovite de o mașină în zona pietonală în #Trier. Vă rugăm să evitați zona, poliția se află la fața locului împreună cu alte servicii de urgență”, a anunțat Poliția din Trier, pe Twiiter.

Mașina cu care șoferul a ucis patru persoane, un SUV Land Rover[Sursa foto: Twitter]

Bărbatul în vârstă de 51 de ani a fos reținut de către polițiști. El nu mai avea antecedente, însă atacul asupra persoanelor a fost unul făcut cu intenția de a face rău. În urma testului, bărbatul avea o alcoolemie mare în sânge. Oamenii legii au decsoperit, în urma unor percheziții, că bărbatul ar fi locuit în mașină de mai bine de câteva zile, un SUV Land Rover.

În aceste momente, autoritățile încearcă să descopere care a fost motivul care a stat în spatele gestului extrem făcut de șoferul din Germania. Procurorul-șef din Trier susține că ipoteza în jurul căreia se învârte este o „posibilă problemă pshiatrică”.

