„Atacată la micul dejun” Soțul lui Emily Burghelea a postat imaginile! Blondina, surprinsă pe filmare, în timp ce încerca să se apare

Emily Burghelea și Andrei formează unul dintre cele mai îndrăgite și apreciate cupluri din showbiz-ul românesc, iar cei doi sunt foarte activi pe rețelele de socializare, acolo unde îi țin la curent pe fanii lor cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața lor, împărtășind cu internauții atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, căci aflați la micul dejun, Emily Burghelea a fost ”atacată” de o albină. Ei bine, soțul ei s-a amuzat pe baza scenei care o surprindea pe tânără ferindu-se de insectă, nu înainte de a filma totul și de a urca filmarea pe internet.

„@emilyburghelea e atacată la micul dejun. Albina voia să intre și ea la dietă”, a scris Andrei, soțul lui Emily Burghelea, în dreptul unui videoclip care o surprinde pe blondină ferindu-se de albină.

Problema cu care se confruntă Emily Burghelea și soțul ei, Andrei

În urmă cu câteva săptămâni, Emily Burghelea le povestea internauților că se confruntă cu o problemă în ceea ce îi privește pe copiii ei, asta pentru că vrea să încerce să-i învețe să doarmă singuri, în special pe fiica lor, Amedea.

Cu toate acestea, însă, blondina susține că a încercat deja toate variantele, însă fără rezultat, cerându-le ulterior sfaturi urmăritorilor ei.

„Poate nu-i bine să dorm cu ei în pat, că așa se spune, e bine să doarmă bebelușul în patul lui, dar eu nu prea pot să ajung în punctul ăla, să-i culc separat. (...) Amedea deja este mare, ea ar putea să doarmă singură, dar parcă nu mă lasă sufletul.(...) E greu, e foarte greu să înveți un copil care a dormit toată viața cu tine în pat, să doarmă singur.(...) Am încercat deja toate variantele, adică a dormit Andrei cu Amedea într-o cameră, eu cu bebe într-o altă cameră, ca să nu se mai trezească între ei.(...) Nu știu cum e mai bine, am discutat despre asta și cu un consultant în somn și ne-a spus să doarmă Andrei cu Amedea și eu cu bebe. (...) Mi-a spus cineva acum să-i cumpărăm un pat Amedeei și să o punem să doarmă în patul ei în camera noastră. Voi cum faceți? Aveți doi copii? Cum dormiți cu ei? Help! (N.red.: Ajutor)”, a spus Emily Burghelea, pe Instagram.

Emily Burghelea, alături de cei doi copii ai săi, Amedea și Damian [Sursa foto: Instagram]