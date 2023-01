”Atârnă la un străin pentru 3 lei” Daniel Onoriu dă de pământ cu Isabela, după ce roșcata a plecat în vacanță cu noul iubit. Ce o sfătuiește acum pe încă soția lui

In articol:

După ce au luat-o pe drumuri separate, imediat ce el și-a revenit din comă, între Isabela și Daniel Onoriu s-a pornit un adevărat război, cel puțin la nivel declarativ.

Iar acum, când se credea că cei doi au îngropat securea războiului, căci Isabela are deja un nou iubit, fostul pilot de curse a ieșit iar la atac.

Daniel Onoriu dă de pământ cu Isabela, după ce roșcata a plecat în vacanță cu noul iubit [Sursa foto: Facebook]

Daniel Onoriu, declarații dure la adresa încă soției sale

Vedeta, deși a suportat cu greu despărțirea de roșcată, spune acum că îi mulțumește lui Dumnezeu pentru că l-a scăpat de Isabela, femeia despre care spune că a stat cu el doar pentru bani.

Mai mult decât atât, tot el declară și că întreaga familie și toți prietenii lor sunt foarte dezamăgiți de comportamentul pe care Isabela îl are față de el, de când a ieșit din spital.

Astfel, subliniază el, Isabela a demonstrat tuturor, dar mai ales lui, că nu l-a iubit niciodată și că, de fapt, relația lor s-a bazat doar pe sumele mari pe care el le-a avut în conturi.

„ Toți sunt dezamăgiți de ea că, în loc să mă îngrijească pentru că sunt un om care a suferit cumplit, după două luni de comă și 4 luni de terapie intensivă ea se plimbă prin Thailanda ca o femeie ușoară. Eu îi mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a dat viață și îi mulțumesc din suflet că m-a scăpat de această femeie care rămâne în istoria acestei țări pentru că si-a băgat soțul la pușcărie 34 de zile, după câteva luni după ce a ieșit din comă. Tuturor, prietenilor mei dar și familiei mele ne-a demonstrat că a stat pe lângă mine doar pentru bani și, cum m-am blocat financiar, a și plecat. 5 ani a avut în conturi sute de mii de euro din partea mea pentru că îmi era soție, iar acum atârnă la un străin pentru 3 lei”, a spus Daniel Onoriu, conform Click.

Și asta nu este tot, căci șirul declarațiilor dure la adresa Isabelei a continuat, Daniel Onoriu vorbind de această dată de actuala relație în care este implicată încă soția lui.

Din perspectiva sa, spune Daniel, acum Isabela nu face altceva decât să-l vândă pentru o viață mai bună. Fapt ce o face să, sublinieze el, apară în spațiul public în ipostaze deloc demne pentru o femeie, prin care demonstrează că ea este interesată doar de banii actualului partener, în timp ce el o folosește în alte scopuri.

Drept urmare, pentru că i-a purtat cândva un respect deosebit, dar și pentru că nu vrea să continue, spune el, să se facă de râs, lumea cunoscând-o drept partenera lui, Daniel Onoriu o sfătuiește pe Isabela să nu se mai comporte ca o femeie fără principii, care-și dorește doar atenția și banii bărbaților din jurul ei.

„ Din păcate, femeia asta m-a vândut pentru o excursie, o chirie amărâtă și o mașină, pe care o are cu titlul de împrumut și un bărbat care e un străin! Eu am fost soțul ei 5 ani, i-am arătat respectul cuvenit unei soții, dar ea m-a părăsit crezând că nu-mi voi mai reveni niciodată după trauma pe care am suferit-o! Eu o să-mi îndeplinesc visele pe care le aveam cu ea, iar unul din ele e să-mi fac un hotel în Zanzibar și o să-l fac acum cu o altă femeie. Îi urez o viață frumoasă alături de bărbații pe care o să-i aibă în viața ei și o sfătuiesc să nu se mai facă de râs pe rețelele de socializare pentru că e rușinos tare! A fost doamna Onoriu 5 ani, iar pozele pe care le postează, mie personal, îmi demonstrează că acel bărbat care e acum în viața ei o tratează ca pe o jucărie sexuală și nu îi pasă că ea postează fotografii ca o femeie disperată care vrea să atragă și alți bărbați, care să o sponsorizeze arătându-și fundul în orice fotografii!”, a mai declarat fostul pilot de curse.