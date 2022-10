"Atât de mult mi-am dorit" Vestea pe care Simona Gherghe le-a dat-o fanilor, după ce zilele trecute a postat o fotografie cu testele de sarcină. Ce se întâmplă în familia prezentatoarei TV?

In articol:

După ce în urmă cu câteva zile a rememorat momente din perioada în care a rămas însărcinată și a împărtășit cu cei care o urmăresc primele fotografii cu testele de sarcină, Simona Gherghe le-a mai făcut o dezvăluire fanilor.

Prezentatoarea TV a publicat pe contul de Instagram mai multe videoclipuri cu cei mici și a povestit despre cea mai mare dorință pe care a avut-o în copilărie. Iată despre ce este vorba!

Simona Gherghe: "Atât de mult mi-am dorit o bicicletă în copilărie și n-am avut"

Simona Gherghe este o prezentatoare de succes, iar pe lângă asta este și o mămică cu normă întreagă. Vedeta petrece mult timp în compania celor doi copii ai ei, Ana și Vlad, cu care are o relație specială. Dovada o reprezintă chiar ultimele videoclipuri pe care aceasta le-a postat pe contul personal de Instagram.

Ana a învățat să meargă pe bicicletă, iar mama ei a fost tare mândră, căci, spune ea, în copilărie a fost singurul lucru pe care și l-a dorit atât de mult și nu l-a avut: "A învățat (n.r.: să meargă pe bicicletă). Uraaa! Cred că eu am fost mai fericită! Atât de mult mi-am dorit o bicicletă în copilărie și n-am avut... Ana m-a răzbunat azi!", a scris Simona Gherghe în dreptul filmulețelor publicate în mediul online.

Imaginea postată de Simona Gherghe, pe contul personal de Instagram [Sursa foto: Instagram]

Se gândesc Simona Gherghe și soțul ei să-și mărească familia?

Simona Gherghe a fost întrebată în nenumărate rânduri dacă are de gând să le mai ofere celor doi copii ai săi un frățior sau o surioară, așa că a decis să le dea și un răspuns celor de acasă: "Nu, suntem în formulă completă. În plus, nici nu mai am voie, am avut două sarcini dificile. Nu mă ajută nici vârsta: am 44 de ani. Oricum, la cât de greu am rămas însărcinată, nici măcar nu îndrăzneam să visez să am doi copii.", a declarat Simona Gherghe, pe rețelele de socializare.

Simona Gherghe, alături de familia ei [Sursa foto: Instagram]