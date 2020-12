Atenție, bombă sexy la partidul AUR! Femeia care l-a acuzat pe Vadim Tudor de viol se întoarce în politică lângă George Simion

Viorica Ancuța Cârcu nu este deloc un nume nou în politica românească. Fostă președintă a Partidului România Mare Bitrița, Ancuța a reușit să facă senzație cu câțiva ani în urmă, la început prin fizicul ei și apoi prin faptul că s-a luat la harță cu celebrul Corneliu Vadim Tudor.

A fost ”femeia cu cei mai mari sâni din politică”

”Sexy PRM-ista” sau ”femeia cu cei mai mari sâni din politica românească” era poreclită de presă Ancuța Cârcu. Apariția ei în tabloidele vremii l-a intrigat pe Vadim care a ajuns s-o jignească groaznic într-o emisiune de televiziune, după ce PRM-ista l-a acuzat că a vrut s-o violeze.

Ancuța avea cei mai mari sâni din politică

Scandalul s-a încheiat în instanță, însă în timpul procesului, Corneliu Vadim Tudor a decedat, iar Cârcu s-a înțeles cu fiicele tribunului să oprească acțiunea civilă.

”Am fost acuzată că sunt omul serviciilor”

Astăzi, Ancuța Cârcu este stabilită în Spania, este căsătorită și are un copil. Din punct de vedere fizic, este cu totul altă femeie, ea slăbind enorm în ultimii ani iar pe plan politic, nu s-a mai regăsit în nici un partid până la apariția Alianței pentru Unirea Românilor. Recent, Ancuța Cârcu a anunțat că se înscrie în AUR.

Ancuța Cârcu a slăbit enorm

”Ce pățește acum George Simion mi s-a întâmplat și mie când am îndrăznit să intru în politică și am candidat în fieful unuia dintre cei mai importanți oameni politici ai României, a lui Ioan Oltean. Când Vadim a văzut că am început să am succes și se discuta mai mult despre mine decât despre tribun, a luat-o razna acuzându-mă că sunt amanta lui Sebastian Ghiță, că sunt omul serviciilor secrete, că sunt plătită de SRI, că PSD îl vrea mort, că Ponta îi vrea capul, că eu fac jocurile tuturor”. (...)

Ancuța Cârcu: ”Voi deveni membru AUR”

”Același lucru văd că i se întâmplă și lui George Simion, despre care se scrie la comandă că el vrea desființarea unor instituții, că e omul Rusiei, că mai mult de atât nu poate, că e finanțat de forțe oculte. Minciuni care arată disperarea celor care au controlat până acum România și care se tem că românii se trezesc și își doresc reformarea clasei politice. Eu cred că în fiecare cetățean român se află un George Simion, iar George Simion este vocea tuturor.

Ancuta Cârcu a condus PRM

Eu mereu am vorbit despre educație, despre corectitudine, despre femei și copii, mereu mi-am dorit o Românie cu conducători drepți și curajoși. De astea, eu, astăzi, vă anunț că voi deveni membru al partidului AUR. Femeile merită să fie reprezentate în politică”, a dezvăluit Ancuța Cârcu.