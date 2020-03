Să nu cumva să crezi că dacă te-ai operat pe stomac și ai reușit să slăbești spectaculos s-a zis cu dieta! Dimpotrivă. De aceea, este bine să te informezi foarte bine înainte de a face o astfel de intervenție chirurgicală. Anca Bejan, autoarea cărții „Dieta-Minune”, a stat de vorbă cu Dr. Teodor Bădescu care a explicat pentru Kfetele.ro de ce se îngrașă la loc cei care au făcut astfel de intervenții chirurgicale.

De mai bine de patru ani de când ofer consiliere în Nutriție și Sănătate, am primit deseori întrebarea: „Ce părere ai despre operația de micșorare a stomacului?”. Numai când aud de așa ceva mă enervez instant. Iar răspunsul pe care-l dau este susținut dintr-o singură suflare, chiar virulent: „Nici nu vreau să aud de așa ceva. Cum să tai o bucată dintr-un organ sănătos și s-o arunci la gunoi?! Cum să alegi să fii handicapat, pe viață?!”. Apoi trag aer în piept și mă liniștesc. Da, sunt persoane pentru care o astfel de operație reprezintă un rău necesar pentru a putea supraviețui. Este vorba despre persoane diagnosticate cu obezitate morbidă, persoane care au mai multe comorbidități asociate. Și doar un medic (de bună credință) poate recomanda o astfel de intervenție chirurgicală unui pacient. Am spus doar un medic! Pe cale de consecință este cât se poate de evident că pacientul nu are voie să ia singur această decizie și apoi să caute medicul care să accepte să-i facă intervenția cu pricina doar de dragul lui… și/sau impulsionat de o frumușică sumă de bani! Cam așa se poartă în zilele noastre: una-două, dacă ești obez se rezolvă imediat: tai stomacul și-ai scăpat!

Anca Bejan, în dialog cu medicii specialişti! "Unul care mănâncă mult are stomacul mare, unul care mănâncă puțin are curburile aproape lipite. N-o să vezi un gras care nu mănâncă și om slab care mănâncă mult, decât dacă e hipertiroidian"

Sunt, cum spuneam, foarte dură cu cei care-mi adresează o astfel de întrebare. Am dedicat și în cartea mea, „Dieta-Minune: Drumul de la 120 la 60 de kilograme” , un capitol întreg despre acest subiect. Am avut, la un moment dat, 120 de kilograme și nu era în planul meu de viață să rămân obeză. Așa că eram și eu cât se poate de disperată să-mi revin și, da, mi-a trecut și mie prin cap această idee. Dar a trecut în viteză și mulțumesc lui Dumnezeu că am avut inspirația să realizez rapid de ce operația aceasta aduce mai multe neajunsuri, decât beneficii. Vorba vine beneficii…

Citeşte materialul integral pe KFETELE.RO