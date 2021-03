Au apărut imagini cu Saveta Bogdan dansând la bară: „Mă simt o divă”

In articol:

Elena Merișoreanu a făcut o afirmație controversată la adresa colegei sale de breaslă, Saveta Bogdan, pe care a acuzat-o că a dansat la bară. Deși, solista de muzică populară a susținut că nu a dansat la bară, se pare că lucrurile s-au adeverit. Mai exact, au apărut niște filmări mai vechi ce o au protagonistă pe nimeni alta decât Saveta Bogdan.

În cadrul unei emisiuni de televiziune, Saveta Bogdan a făcut schimb de roluri pentru o zi cu fiica fostului ambasador român, Bianca. În imagini se observă că artista poartă o lenjerie roșie, sexy și mulată. Mai mult, Saveta Bogdan a luat lecții de dans de la un tânăr gigolo.

Saveta Bogdan: „Este invidioasă pe mine”

La rândul său, Saveta Bogdan a avut drept la replică.

Solista de muzică populară a explicat în ce cadru s-a petrecut acel dans la bară. Aceasta a mărturisit că este vorba despre o înregistrare video realizată în anul 2014, în cadrul unei emisiuni de teleleviziune, unde a îndeplinit provocarea de a face schimb de vieți pentru o zi cu o dansatoare cunoscută în showbiz-ul românesc. Totul a fost un pamflet.

„Îi place să își bârfească colegii, pe toată lumea. Dacă eu am să vorbesc de ea, implic și familia. Am fost prietene foarte bune, dar să-i fie rușine! De toată lumea vorbește de rău! O bârfitoare, o intrigantă și o mincinoasă! Este invidioasă pe mine că apar mai mult la televizor. Eu nu am nimic cu ea, dar să nu mai bârfească colegii și să nu spună că am dansat la bară. Elena Merișoreanu nu își vede de bătrânețea ei și de picioarele ei. Să nu ducă ea grija mea. Face rău la oameni! Am să mă duc pe toate posturile să o fac de comandă! M-a jignit! Când o văd, o scuip în ochi”.