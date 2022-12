Au apărut ultimele imagini cu Gherard, băiatul de 21 de ani care a dispărut fără urmă de acasă, după ce a mers la o petrecere! Ce s-a întâmplat, de fapt, în noaptea dispariției

In articol:

Mezdrez Gherard, tânărul de 21 de ani care s-a întors acasă din străinătate pentru a-i face o bucurie mamei sale, continuă să fie de negăsit, la patru zile de când a plecat de acasă.

Bărbatul a revenit în România pentru a face sărbătorile cu mama sa, dar acum, din păcate, femeia îi plânge dispariția.

Au apărut ultimele imagini cu Gherard, băiatul de 21 de ani care a dispărut fără urmă de acasă, după ce a mers la o petrecere [Sursa foto: Facebook ]

Ce s-a văzut pe ultimele imagini surprinse cu Gherard

În timp ce oamenii legii au pornit în căutarea sa, folosind chiar și câini de urmă, acum au fost descoperite și ultimele imagini în care apare Gherard.

Tânărul îi spusese mamei că pleacă să-și viziteze iubita, aflată la 15 kilometri de casă, iar tinerei îi mărturisise că nu o poate vedea pentru că acasă are musafiri.

Astfel că a ajuns să joace la mașinuțe, a câștigat o sumă însemnată, apoi a mers la o petrecere, alături de câțiva prieteni, la o cabană.

De acolo, imaginile în care a fost surprins de camerele de supravegheat îl arată pe băiat, la ora 04:18 minute, părăsind locația.

Iar la ieșirea din cabană, îndreptându-se spre drumul principal, Gherard a făcut stânga, deci nu a mers în direcția locuinței sale și nici a iubitei.

Ulterior, alte imagini îl arată pe băiat în dreptul unui peco, acolo unde se spune ba că a fost, ba că nu a fost nicio altercație. Iar din acel punct autoritățile i-au pierdut urma lui Mezdrea Gherard.

”Toată lumea a plecat, el a rămas, de ce a rămas, nu știu.(...) Unul îmi spune că a fost (n.r. beat), altul că nu a fost.(...) Noi am văzut pe camere că a ieșit din cabană, s-a îndreptat spre o alee unde putea să vină pe strada unde trebuie să vină spre noi. Am văzut când a plecat, am mai văzut la un peco, tot pe camere, a trecut și pe lângă peco respectiv și de acolo nimic. Patronul susține că nu a fost nicio altercație.(...) Unii spun că a fost, alții spun că nu”, a spus Camelia, mama acestuia, la un post de televiziune.

Însă, prietenii lui spun că după ce petrecea de la cabană s-a încheiat, unde Gherard a și consumat băuturi alcoolice, tânărul ar fi pornit pe drumul spre casă, iar la capătul străzii ar fi făcut dreapta, ar fi trecut un pod și ar fi ajuns pe peronul gării, conform imaginilor surprinse cu el.

„A stat cu noi, a consumat băuturi alcoolice, a jucat la aparate. A scos o sumă de bani, o sumă mărișoară. Am chemat un taxi și am plecat toți la cabană. A plecat de la cabană tot înainte pe o stradă unde are posibilitatea să vină spre casă. Camerele l-au pierdut în capătul străzii, când a făcut dreapta. Pe două camere din centru care ar fi trecut un pod și ar fi făcut dreapta pe peronul gării” , a spus Vasile, prietenul tânărului.

Cercetările oamenilor legii continuă în acest caz, în speranța că fiul Cameliei va fi găsit și misterul dispariției sale va fi elucidat.