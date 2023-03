„Au crezut că am murit” Mulți nu știau asta despre Anca Țurcașiu! Viața actriței atârna de un fir de ață: „M-au scos să mă ducă spre găleată”

In articol:

Anca Țurcașiu se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate actrițe de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De-a lungul timpului, Anca a fost extrem de sinceră cu fanii ei și nu s-a dat înlături niciodată din a povesti lucruri despre viața sa personală, însă abia recent,

vedeta a făcut o dezvăluire cutremurătoare.

Actrița a venit pe lume prematur, iar șansele de supraviețuire pe care medicii i le-au dat mamei vedetei erau nule. Mai mult, cadrele medicale au crezut chiar că Anca a murit, însă atunci când se pregăteau să o declare, într-adevăr, decedată, aceasta a început să plângă.

Citește și: ”M-a iubit cel mai mult” Anca Țurcașiu, imagine de colecție alături de cea mai importantă persoană din viața ei. Fanii vedetei au reacționat imediat: ”Ai un înger”

Din acest motiv, Anca se consideră o persoană extrem de norocoasă și este de părere că misiunea sa în această viață este una importantă.

Citeste si: Theo Rose a făcut publică prima ecografie a bebelușului. Ce detaliu a observat artista la scurt timp după ce a fost la control- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

„Eu sunt născută la 7 luni, cu un kilogram şi nouă sute de grame, cu probleme. Au crezut că am murit la naştere. În drum spre vestita găleată am ţipat. Şi asta mă face să fiu determinată, să mă gândesc că totuşi cineva acolo acolo Sus m-a iubit, m-a lăsat să trăiesc şi chiar să fac ceva, să las în urma mea ceva. Iar locul acela este al sufletului meu.(...) M-au scos să mă ducă spre găleată-dacă pot să mă exprim așa, și în drumul acela, zborul acela, am țipat”, a povestit Anca Țurcașiu, pentru revista ”Taifasuri”.

Anca Țurcașiu și-ar fi dorit să devină și mămica unei fetițe

Anca Țurcașiu are un fiu, pe Radu, de care este tare mândră, în prezent acesta având vârsta de 24 de ani.

Citește și: Anca Țurcașiu a dat cărțile pe față! Actrița este singură, dar trăiește viața la maxim: "Așa e când nu ești îndrăgostit"| EXCLUSIV

Citeste si: Mama Deliei l-a pus la punct pe noul iubit al Oanei Matache. Artista a publicat o fotografie cu un mesaj halucinant- kfetele.ro

Citeste si: Horoscop 2 martie 2023. O zi plină de energie pentru nativii zodiacului. A doua zi de primăvară aduce multp bucurie- stirilekanald.ro

Citeste si: Miley Cyrus, dată în judecată de fostul sot, Liam Hemsworth? Single-ul "Flowers" i-ar cauza actorului numai probleme- radioimpuls.ro

Totuși, la un moment dat, vedeta a dezvăluit că și-ar fi dorit să aibă și o fetiță, însă deși nu și-a îndeplinit această dorință, actrița se simte norocoasă pentru că este înconjurată de multe fete, având în vedere că predă cursuri la o grădiniță.

„Mi-ar fi plăcut să am și o fetiță. Dar uite că viața mi-a dat sute, mii de fetițe, pentru că lucrez într-o grădiniță și de 21 de ani predau copiilor și am în jurul meu în fiecare săptămână zeci și sute de fetițe care îmi sar în brațe și care mă iubesc cărora le fac codițe și pe care le strâng în brațe. Așa că am avut parte de dragostea a sute și mii de fetițe!”, a mai declarat Anca Țurcașiu pentru demamici.ro.

Anca Țurcașiu și fiul ei, Radu [Sursa foto: Instagram]