Florent Mathé și Romain Couderc, de origine franceza, si-au dat seama rapid ca Romania este locul ideal pentru a trai, locul in care se simt mai bine ca nicaieri.

“Romania este o tara unde lucrurile se misca, in fiecare an vedeti o Romanie diferita, un Bucuresti diferit, si asta mi se pare interesant; e vie. Cand iesi pe strada te simti ca intr-un film, e foarte animat si imi place aici pentru ca nu e deloc plictisitor. E o tara autentica, exista o flexibilitate, un sentiment de libertate. E foarte placut! Nu stiu daca sunteti <constienti> de ceea ce aveti aici, peisaje minunate, trasee deosebite in Romania!” spune Florent Mathé.

Initial, Florent Mathé și Romain Couderc au ajuns singuri in Bucuresti, fiecare cu drumul lui, dar intamplarea a facut ca ei sa se intalneasca. Romain, originar din Marsilia, a venit in Romania pentru a dezvolta filiala locală a unei firme franțuzesti din domeniul IT. Florent vine de pe Valea Loarei, unde a studiat domeniul agro-alimentar. A ajuns la Bucuresti pentru o scurta perioada de practica, ce avea insa sa se prelungeasca.

Acum un an, insa, cei doi francezi au decis sa si schimbe viata. Satui de munca in corporatie, cei doi tineri au renuntat la job-uri si au pus pe picioare o afacere proprie inedita. Au infiintat Spinoa, o companie care importa si comercializeaza spirulina artizanala si produse pe baza de spirulina.

Planurile de afaceri ale celor doi francezilor nu se opresc aici. Dimpotriva, incearca sa se extinda si cu fonduri europene, sa deschida in apropierea Bucurestiului o miniferma. Pana atunci duc o viata obisnuita. Au invatat sa gateasca romaneste si le place mancarea noastra.

Tot in editia de duminica, echipa “ Asta-i Romania !” sta de vorba cu specialisti, dar si cu un blogger roman care traieste in Beijing, despre frica care sperie planeta: epidemia de coronavirus!

