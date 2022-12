"Au lipsit multe de Crăciun. Moșul nu a venit întotdeauna". Teo Trandafir și-a deschis sufletul și ne-a spus povești mai puțin știute din copilărie | EXCLUSIV

In articol:

Teo Trandafir este una dintre cele mai cunoscute femeie din România. Cariera pe micul ecran a fost încununată de succes și mai ales de povești impresionante, iar anul acesta ne-a dezvăluit cum arătau Crăciunurile în vremea copilăriei sale.

O fire sinceră și mereu directă, Teo a dezvăluit că deși este o perioadă plină de bucurie și zâmbet, Sărbătorile copilăriei nu au fost întotdeauna ideale, iar uneori au existat și lucruri care au lipsit de pe masa de Crăciun sau ani în care nu a venit deloc Moșul.

Teo Trandafir își deschide sufletul

Deși o știe toată țara, nu sunt mulți cei care știu poveștile din copilărie ale vedetei. Îndrăgita prezentatoare de la Kanal D a mărturisit de ce nu așteaptă niciodată Crăciunul.

Citește și: Mama lui Fuego, sacrificii pentru cariera artistului: „Este eroina mea. Nu i-a fost simplu în viață, a renunțat la...”

Teo Trandafir a vorbit cu jurnaliștii Wowbiz.ro despre Sărbători și tradiții, dar și despre amintirile Crăciunului din copilărie, în care bradul nu era unul bogat și împodobit cu globuri și accesorii care mai de care mai frumoase, ci cu bomboane.

"Pare de nepovestit în această perioadă plină de bucurie, a Sărbătorilor, dar Crăciunul pentru mine nu are doar aroma de belșug. Vrând-nevrând, gândul îmi zboară la o copilărie cu neajunsuri, cu un brad golaș, în care atârnau câteva bomboane din habar nu am ce, înfășurate în hârtie colorată, cu franjuri albe la capete", a declarat Teo Trandafir, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Anamaria Prodan, tort uriaș la aniversarea de 50 de ani. Toată lumea a rămas uimită- kfetele.ro

Citeste si: Iohannis, românii nu sunt de acord cu semnarea acestei înțelegeri! România nu are niciun avantaj în transportul de energie electrică din Azerbaidjan către Ungaria și restul Europei- bzi.ro

Teo Trandafir [Sursa foto: Facebook]

Moșul nu a venit întotdeauna

Teo Trandafir ne-a dezvăluit că în prezent se bucură din tot sufletul de perioada Sărbătorilor, de colinde, de globuri, podoabe și tradițiile românești, însă recunoaște că nu așteaptă Crăciunul. Mai mult decât atât, vedea și-a deschis sufletul și a povestit că uneori, în copilărie, Moș Crăciun nu mai venea și nu se punea problema darurilor de sub pom.

Citește și: Zodia vedetă a zilei! Ei sunt nativii care află că sunt mințiți! O persoană apropiată i-a trădat

Nici mesele nu erau, din păcate, prea bogate ci doar puțin diferite față de o masă obișnuită zilnică.

"Da, am fost un copil căruia i-au lipsit multe de Crăciun, la care Moșul nu a venit întotdeauna, pentru care masa de Crăciun arăta puțin diferit de o masă zilnică… Poate, acesta este motivul pentru care, azi, mă bucur de Crăciun, de brazi, podoabe, colinde, daruri, dar nu îl aștept. Îl las pur și simplu să vină, când vrea și cum vrea el!", ne-a declarat Teo Trandafir.

Teo Trandafir [Sursa foto: Facebook]

Care este cea mai frumoasă tradiție a românilor

Teo Trandafir a dezvăluit, într-un interviu trecut acordat jurnaliștilor WOWbiz.ro care este cea mai frumoasă tradiție românească, în viziunea ei.

"Cea mai frumoasă tradiție la care nu ar trebui să renunțăm niciodată este trecere pe sub masă a copiilor la sărbătorile de Paște.

Atunci când trecem pe sub o masă, copilul are o senzație de siguranță și pentru că în fiecare an, crescând, vede că masa e mai mică, are un reper, își aduce aminte chipurile bunicilor care îl însoțeau, apoi dispariția lor.

De fiecare dată când trec pe sub masă și apoi, adulți, renunță la obiceiul ăsta, își aduc aminte de oamenii care i-au născut, crescut, educat și făcut cine sunt azi", a spus Teo Trandafir, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.