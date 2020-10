Pete Wicks și Chloe Sims

Vedetele de televiziune au tendința să își ascundă relațiile de ochii curioșilor, mai ales atunci când cei doi indrăgostiți nu sunt complet siguri de viitorul cuplului lor.

In articol:

Astfel au procedat și cele două vedete extrem de îndrăgite: recent, cei doi porumbei au anunțat public, pentru prima dată, că au avut o relație secretă timp de 2 ani!

„Da, relația noastră a fost mai mult decât o simplă prietenie. A fost romantică. Cu siguranță au existat linii neclare în ultimii doi ani. Nu ne-am văzut oficial, dar cu siguranță au existat momente în care a fost mai mult decât o simplă prietenie. O iubesc și ea este unul dintre cei mai importanți oameni pentru mine și sper că și eu sunt pentru ea, dar ulterior am făcut o mizerie din prietenia noastră. Este foarte greu să păstrezi o prietenie atunci când faci asta, deoarece liniile se estompează și intervin emoțiile.", declara Pete Wicks, pentru The Sun.

Este vorba despre nimeni alții decât Pete Wicks și Chloe Sims, starurile show-ului TOWIE: The Only Way Is Essex, reality show-ul din Anglia care a luat cu asalt internetul.

Se iubesc dar sunt prea diferiți

Pete Wicks și CHloe Sims se certau nebunește în fața camerelor, iar acest lucru a adus nenumărate întrebări din partea spectatorilor care bănuiau că cei doi au o relație secretă.

Citeste si: Coșmar la metrou. Bătaie între huligani și jandarmi. Călătorii au fugit disperați. VIDEO - evz.ro

Deși tocmai recunoscuse că a avut o relație, timp de doi ani, cu Chloe, Pete a adăugat: „Este probabil cel mai prost păstrat secret din televiziune, dar da, există multă dragoste între noi. Avem parte de consiliere de cuplur pentru a încerca să rezolvăm problemele, dar cu siguranță avem nevoie de mult mai mult ajutor.”