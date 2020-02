August Viziru a recunoscut că nu era destul de bine pregătit, înainte de a merge în Republica Dominicană pentru a participa la Survivor.

„Am vrut să păcălesc jocul, dar când am ajuns acolo situația era foarte grea. Nu mă așteptam în halul ăsta, am mai fost în reality show-uri. Aici nu aveam baie, mă spălam în ocean. Începusem în ritmul meu normal. Înainte de proba în care m-am accidentat am spus că nu m-aș băga. Voiam să slăbesc putțin înainte”, a spus Augustin Viziru.

Faimosul a vorbit despre momentul în care s-a accidentat la Survivor.

„A fost o accidentare gravă, am făcut o ruptură musculară, eram aproape să îmi rup tendonul. Eram foarte încărcat. Simțeam tensiune în gambe, simțeam că sunt încordat și la ultima parte am simțit că s-a rupt”, a spus Faimosul de la Survivor.

Augustin Viziru face fizioterapie după accidentarea de la Survivor România

După accidentarea de la Survivor, Augustin Viziru s-a întors în România și a mers direct la un centru unde face recuperare. Augustin Viziru are o ruptură musculară la gambă „L-am recuperat destul de bine în zece zile, dar mai necesită măcar o săptămână. Deja face exerciții. (...) Ruptura apare pe fond de suprasolicitare sau când pacienții nu sunt foarte bine hidratați sau răniți”, a spus specialistul care se ocupă de el.

„M-am dus acolo, am zis că îi sparg pe toți. Greutatea și-a spus cuvântul. Puteam să scap, dar acolo a pocnit. Doare foarte tare când faci ruptură musculară, nu doresc nimănui”, a spus Augustin Viziru despre accidentare.

Augustin Viziru a recunoscut că s-a temut. „În Republica Dominicană m-am temut pentru prima dată pentru viața mea, mă gândeam să nu mă înțepe ceva”, a mai spus el.