Augustin Viziru, primele declarații după ce a câștigat Ferma: „Nu l-am visat niciodată...”

Augustin Viziru a câștigat premiul cel mare al competiției ”Ferma. Orășeni vs. Săteni”

Augustin Viziru este marele câștigător al competiției ”Ferma. Orășeni vs. Săteni”. Actorul a luat premiul de 50.000 de euro și titlu de Fermierul Anului. Pe locul doi s-a clasat Elena Chiriac, iar pe locul trei, Andrei Stoica.

Augustin Viziru, castigator Ferma[Sursa foto: ferma.protv.ro]

Deși a intrat mai târziu în competiție, Augustin Viziru a reușit să ia marele premiu al competiției ”Ferma. Orășeni vs. Săteni”. Artistul a dedicat premiul fiicei sale și le-a mulțumit tuturor celor care au crezut în el.

„A știut că am nevoie de el și a apărut. Trofeul este pentru fetița mea. Tot ce mai contează în viața asta pentru mine este fetița mea, familia mea”, a declarat Augustin Viziru după ce a câștigat premiul.

Augustin Viziru le-a mulțumit apropiaților, în special mamei sale. Actorul mărturisește că l-a simțit alături și pe tatăl său care a murit de cancer în urmă cu șapte ani.

„Nu l-am visat niciodată pe tata până acum. Zilele trecute, după orele de muncă, am ieșit afară să mă odihnesc. Am închis ochii și l-am văzut pe tata. Am știut că e alături de mine”, a spus câștigătorul Ferma, informează okmagazine.ro.

Augustin Viziru, marele câștigător de la FERMA

Augustin Viziru a reușit să obțină titlul de Fermierul Anului 2020, dar și marele premiu de 50.000 de euro.

„De când te aștept!”, a fost mesajul lăsat de îndrăgitul actor pe rețelele de socializare în dreptul unei imagini în care ține trofeul Fermierul Anului în mâini.

Pe locul doi s-a clasat Elena Chiriac: ”Am avut foarte multe provocări. Au fost lecții. A fost cea mai frumoasă experiență din viața mea. M-am acceptat pe mine. Sunt alt om”, a spus concurenta care s-a bucurat sincer pentru victoria aliatului ei.