Aurel Pădureanu a povestit ce i se întâmplă de fiecare dată când merge la cimitir, la mormântul Corneliei Catanga! Încă nu-i vine să creadă: „Nu mai sunt bun de nimic. E acolo”

Rămas văduv, Aurel Pădureanu este copleșit de durerere, chiar dacă au trecut 2 ani de la moartea soției lui. Artistul nu poate trece peste pierderea Corneliei Catanga.

Recent, acesta a făcut dezvăluiri despre situația prin care trece.

Cornelia Catanga a fost una dintre cele mai iubite cântărețe de muzică de petrecere și de ascultare. Vestea tristă că a plecat din această lume a șocat toată țara, iar cei care îi ascultau muzica și o apreciau au fost îngenuncheați de durere.

Regretata artistă a murit la vârsta de 63 de ani, după ce a fost infectată cu virusul SARS-CoV-2. Evenimentul trist s-a întâmplat la începutul anului 2021.

După moartea cântăreței, Aurel Pădureanu a rămas cu inima frântă și indurerat, iar în prezent face eforturi considerabile ca să se poată întreține și pentru a merge regulat la mormântul celei care i-a fost parteneră.

Recent, artistul a făcut mărturisiri de-a dreptul emoționante.

Acesta a spus că temperaturile ridicate de afară îl doboară uneori, însă trebuie să iasă din casă pentru a putea merge la evenimentele unde este invitat să cânte.

„ E nenorocire. Ce să mai spun? Am fost azi de dimineață, că eu merg în fiecare zi la biserică… Am ieșit din casă la ora 10, și m-am întors la ora 13. E foarte cald afară. Sunt 35 de grade, mâine 41 de grade, miercuri 39 și trebuie să ies din casă, pentru că am de cântat. O să fie căldurile acestea insuportabile. Ia Europa foc! A mai fost, dar așa ceva… Dacă spun 40 înseamnă că sunt 45-50 de grade”, a spus Aurel Pădureanu pentru viva.ro.

De asemenea, artistul a mărturisit că a mers cu flori la mormântul regretatei sale soții și că cimitirul e gol. Se pare că atunci când merge la locul de veci al Catangăi, lui Aurel nu îi este bine. Artistul spune că a doua zi nu mai este bun de nimic și că nimeni nu știe ce se află în sufletul lui.

„Am fost și la mormânt la Cornelia aseară. Era pustiu în cimitir. Nu era nimeni. La ora 19 era un singur om în cimitir. Părăsire totală. Am mers cu flori. Eu a doua zi nu mai sunt bun de nimic, când mă gândesc că e acolo Cornelia. Nu știe nimeni ce este în sufletul meu. Numai prin situația mea să nu treci! ”, a mai spus artistul

Aurel Pădureanu are grijă de mormântul reginei muzicii lăutărești

Ei bine, durerea pe care o simte după pierderea soției lui nu i-a poate schimba nimeni. Cu toate acestea, Aurel Pădureanu își mai alină dorul atunci când merge la mormântul soției lui și îi poate împărtăși gândurile. Acesta a mărturisit că are grijă de mormântul celei care i-a fost partenră o viață întreagă și că achiziționează diverse produse pentru a-I curâța piatra de pe locul de veci.

„ Pe mormânt dau cu o soluție, altfel se face urâtă marmura aceea albă de la soare. Așa se întreține. Am plecat foarte trist că ea nu mai este printre noi. M-am rugat la Dumnezeu, și parcă nici acum nu îmi vine să cred că soția mea, Cornelia mea, e acolo. Te rog să mă crezi. Nici la ora actuală nu mi-am revenit. Nu pot să cred așa ceva”, a mai declarat artistul.

Mai mult decât atât, Aurel Pădureanu vrea să-i aducă un omagiu regretatei sale soții și să îi dedice un spectacol artistic, unde să o invite chiar și pe Loredana Groza.