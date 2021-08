Aurel Pădureanu, mărturii sfâșietoare despre viața fără Cornelia Catanga. Ce face bărbatul când nu își mai poate stăpâni dorul? "Le îmbrățișez, când mi-e dor"

In articol:

Aurel Pădureanu trece printr-o durere fără margini de când soția lui s-a stins din viață, răpusă de coronavirus. Bărbatul a fost distrus de moartea artistei și nu trece nicio clipă ca acesta să nu se gândească la ea.

Recent, într-un interviu acordat Impact.ro , partenerul Corneliei Catanga a povestit cum reușește să își mai potolească dorul de cântăreață, atunci când simte că nu mai poate rezista.

Aurel Pădureanu, împietrit de durere după moartea soției

Aurel Pădureanu și Cornelia Catanga și-au întemeiat împreună o familie minunată și au reușit să aibă o căsnicie fericită de-a lungul anilor, fiind foarte apropiați unul de celălalt. Partenerul artistei suferă enorm după pierderea mamei copilului său și nu poate concepe încă viața fără ea.

Pădureanu merge aproape zilnic la mormântul interpretei și se asigură că aceasta are în permanență candele aprinse și chiparoase, florile ei preferate: "Am avut o căsnicie fericită, îmi este foarte greu fără ea, mă duc din trei în trei zile la mormânt, am pe cineva care îi aprinde zilnic candela și lumânari, la capătâi. În permanență, Cornelia are lumină. Îi duc chiparoase, florile ei preferate. Cred că n-a avut nici când era în viață atâtea flori, câte are acum acolo.", a povestit Aurel Pădureanu pentru sursa amintită.

Aurel Pădureanu și Cornelia Catanga[Sursa foto: Captură video]

Cu ce își alină Aurel Pădureanu dorul de Cornelia Catanga?

Aurel Pădureanu a dezvăluit că atunci când dorul de soția lui devine insuportabil îi cuprinde hainele rămase în șifonier, pentru a-i simți mai bine parfumul.

Mai mult, soțul regretatei artiste ține aproape de el și verighetele de la nuntă, care îi aduc aminte de iubirea pe care el și Cornelia și-au purtat-o de-a lungul a zeci de ani: "Am în șifonier, lângă lucrurile mele, pelerina și haina ei de piele, le îmbrățișez, când mi-e dor. I-am păstrat și eșarfa, pe care o pun în jurul gâtului, ca să-i simt parfumul. N-am îngropat-o cu bijuterii, dar i-am pus alături sticluța ei, din parfumul preferat. Verighetele le-am păstrat, stau lângă inima mea. Nu există secundă să nu mă gândesc la ea, îmi apare mereu în față. Mark Twain zicea, atât de frumos, și-n același timp, atât de dureros: 'Nu renunța la iluziile tale. Când ele au murit, tu poate mai exiști, dar ai încetat să mai trăiești.' Așa sunt și eu, fără Cornelia mea. A fost o lovitură cruntă decesul ei, n-o s-o uit până când mă duc după ea.", a mai adăugat Aurel Pădureanu, în același interviu.