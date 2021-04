Aurel Pădureanu, sfâșiat de durere. Declarațiile cutremurătoare ale interpretului de muzică lăutărească: "Nu cer nimic de la nimeni"

In articol:

Aurel Pădureanu traversează o perioadă extrem de dificilă. După ce fosta lui soție s-a stins din viață și a fost nevoit să o înmormânteze în condiții extrem de greu, acum, interpretul de muzică lăutărească se confruntă cu o altă problemă.

Aurel Pădureanu, dezvăluiri cu ochii în lacrimi

Locuința în care stătea cu chirie a fost vândută și îi este rușine să apeleze la ajutorul celor din jur. Artistul și-a deschis sufletul și a vorbit despre momentele dificile prin care a trecut.

„A fost o perioadă, cu foarte mulți ani în urmă, până să facem împrumut la bancă, să pierdem casa, când era foarte bine. După ce am pierdut casa Cornelia s-a îmbolnăvit și a avut probleme mari de sănătate, pentru că în afară de faptul că suferea cu inima a avut și o problemă cu ochii.

Și nu a mai cântat o perioadă foarte lungă. A fost o perioadă, o spun cu toată responsabilitatea, în care nu am avut un ban de pâine. A fost o perioadă când a fost adulată, apoi a intrat atunci într-un con de umbră.

Noi eram uneori și pizmuiți de colegi pentru că eram un cuplu care acoperea o paletă mult mai largă de genuri muzicale. Cornelia cânta cu mult profesionalism muzica lăutărească, iar eu cântam romanța, care face parte din patrimoniul național, dar nu am cântat pe niciun post de televiziune, cu toate că mi s-a spus că sunt cel mai bun cântăreț de romanțe. (…) „, a declarat Aurel Pădureanu la Antena 3.

În continuare, cu ochii în lacrimi, Aurel Pădureanu și-a cerut scuze și de la Gigi Becali pentru gestul făcut.

Aurel Pădureanu si Cornelia Catanga[Sursa foto: Captură YouTube]

”A fost o perioadă în care am câștigat bani frumoși și nu am apelat la nimeni, niciodată. Dar banii s-au dus, pentru că am familia numeroasă și a trebuit să-i ajut pe toți. Și o să mai spun ceva, ce nu am spus pe niciun post de televiziune: în 1979 am fost plecat într-un turneu în străinătate și când m-am întors – eu am din prima căsătorie încă doi copii – mi-a murit copil de 15 ani înecat, pe care nici nu l-am văzut mort.

Și poți să-ți imaginezi în ce situație am fost și ce probleme am avut în viață. Acum nu cer nimic de la nimeni, că mi-e rușine, am o vârstă, pot mai mai cânt și la vârsta asta, foarte frumos și elegant, dar dacă s-a întâmplat cu Cornelia asta este mult mai greu.

Și am pierdut tot: am pierdut casa, tot-tot-tot. Și vreau să-i cer scuze domnului Becali pentru faptul că am îndrăznit să-l deranjez cu un lucru și nu vreau. Îi cer mii de scuze”, a spus Aurel Pădureanu