Aurel Pădureanu, viața după moartea Corneliei Catanga! Dezvăluiri cutremurătoare: „Merg pe stradă și aștept...”

Moartea Corneliei Catanga a murit pe data de 26 martie 2021, după ce s-a infectat cu noul coronavirus. Această pierdere i-a afectat foarte mult pe cei dragi, în special pe soțul și fiul artistei. Aurel și Alex Pădureanu au venit în platoul emisiunii Teo Show, unde au vorbit despre viața de după moartea Corneliei Catanga.

Soțul cântăreței a izbucnit în lacrimi atunci când a văzut mai multe imagini și când vorbea despre iubirea vieții lui.

„Merg pe stradă și aștept să văd oameni care seamănă cu Cornelia. M-a deranjat cum a fost îngropată, sufăr enorm de mult. Era o fire sensibilă, fricoasă, nu am apucat nici să îi cimentez groapa. A început să plângă când am scos bradul. A avut premoniție, ea acum doi ani și jumătate a avut un infarct, iar când i s-a pus stentul a făcut stop cardio respirator. Cânta, dar obosea”, a declarat Aurel Pădurenau, la Teo Show.

Aurel Pădureanu a izbucnit în lacrimi, în direct [Sursa foto: Captură KANAL D]

Fiul Corneliei Catanga va respecta cea mai mare dorință a mamei sale

Alex Pădureanu este stabilit în America, unde locuiește alături de iubita lui. El s-a întors înainte ca mama lui să se stingă din viață, după ce a aflat că starea ei de sănătate este din ce în ce mai gravă.

Soțul Corneliei Catanga a mărturisit că artista a suferit foarte mult din cauza unor probleme financiare. Pentru a putea uita despre greutățile din viața de zi cu zi, Cornelia Catanga lua pastile care o ajutau să doarmă. Cântărețul de muzică populară locuiește acum cu fiica lui.

„Era foarte bolnăvioară, dar ea masca chestia asta. Nu am mai putut să plătim la bancă. Noi am pierdut în jur de 300.000 de euro. Ea a suferit enorm. A început să ia pastile de supărare, ca să doarmă mai mult. Zicea: Mi-e frică că am să mor și am să îl las pe Alexandru singur. Nu pot când văd așa ceva. Am o oroare să mai aud de Bragadiru. Nu pot să uit”, a mai spus Aurel Pădureanu.

Fiul Corneliei Catanga și al lui Aurel Pădureanu are de gând să ducă mai departe ultima dorință a mamei sale, mai exact cântatul. „Noi nu mai avem lacrimi să mai plângem. Plânge sufletul și inima. Pe ea o face cea mai fericită atunci când eu cânt. O să plec pentru că asta a fost dorința supremă a mamei mele, să plec și să îmi continui cariera. Îmi amintesc când eram cu ea împreună, mă trezea și îmi zicea să pun mâna pe pian ”, a declarat Alex Pădureanu.

Alex Pădureanu, fiul Corneliei Catanga [Sursa foto: Captură KANAL D]