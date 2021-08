Aurelian Temișan și Monica Davidescu, secretul unei căsnicii de succes. "Ne-am testat îndelung"

Aurelian Temișan și soția lui, actrița Monica Davidescu [Sursa foto: Facebook] 23:16, aug 10, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Aurelian Temișan și Monica Davidescu sunt căsătoriți de 15 ani, însă se cunosc de 26. Frumoasa actriță și soțul ei trăiesc o poveste de dragoste impresionantă, care a rezistat de-a lungul timpului și care le-a adus numai bucurii.

Aurelian Temișan, despre căsnicia cu Monica Davidescu

Aurelian Temișan se îndrăgostește pe zi ce trece tot mai mult de soția lui, deși au trecut 15 ani de când și-au spus marele "DA". Solistul a povestit, într-un interviu acordat pentru Impact.ro, că el și partenera sa au lăsat întotdeauna lucrurile să decurgă de la sine și nu au forțat nimic.

Dimpotrivă, cântărețul a mărturisit că au făcut totul lent, așa cum au simțit, ceea ce i-a ajutat destul de mult în relație, căci au ajuns să se cunoască extrem de bine: "Noi ne-am grăbit încet. Sau nu ne-am grăbit deloc. Nu ştiu de ce am ales calea asta. Foarte probabil că aşa am simţit amândoi. Ne-am cunoscut în ianuarie 1995, cu ocazia unui spectacol la care luam parte şi care era prezentat chiar de viitoarea mea soţie. Apoi, ne-am logodit în 2000. Iar nunta am făcut-o în 2006, pe 3 iunie, la Palatul Snagov. Chiar de ziua mea. Ne-am testat, aşadar, îndelung. Dar am făcut o treabă bună!", a declarat Aurelian Temișan, pentru sursa citată.

Aurelian Temișan, secretul unui mariaj de succes

Între Aurelian Temișan și Monica Davidescu nu a fost mereu numai lapte și miere, însă cei doi soți au știut întotdeauna să se sprijine reciproc în orice situație, ceea ce le-a adus succesul în relație: "Au fost ani buni, frumoşi, intenşi, cu planuri, cu dezamăgiri, cu reuşite, ani în doi, după care ani în trei.

Dar în aproape toţi anii cu animăluţe în casă, ani în care am asistat la naşteri, în care ne-am pierdut oameni pe care i-am iubit, ani în care am botezat, am cununat, am jucat împreună în multe spectacole, ani în care am cântat, am râs, am aplaudat şi am fost aplaudaţi. Dar cel mai important e că am fost sănătoşi şi că am fost şi suntem împreună. Să tot fim!", a spus soțul celebrei actrițe, pentru aceeași sursă.