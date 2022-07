Autoritățile din Egipt ar fi încercat să mușamalizeze cele două atacuri ale rechinului! Românii care s-au întors de acolo fac acuzații grave

In articol:

Un avion plin cu turiști români care se întorceau din Egipt a aterizat aseară pe Aeroportul Otopeni. Cu acea aeronavă ar fi trebuit să se întoarcă și Roxana Donisan, suceveanca în vârstă de 40 de ani, care a fost pur și simplu sfâșiată de un rechin în timp ce se scălda în apele Mării Roșii, în stațiunea Hurghada, una dintre

cele mai populare în rândul românilor.

Nu se cunosc foarte multe detalii legate de momentul în care a fost atacată, ci doar că era dispărută deja de două zile din camera de hotel, iar rămășițele cu trupul ei neînsuflețit au fost descoperite pe coral, la circa 600 de metri de locul unde o turistă austriacă a fost atacată în văzut a zeci de oameni și salvamari.

Roxana Donisan

Românii care s-au întors din Hurghada acuză autoritățile egiptene ar fi încercat să mușamalizeze tragedia: „A u spus ca e motorina, ulei în apă”

Oamenii care tocmai ce s-au întors din vacanța din Egipt spun că autoritățile de acolo nu le-au spus adevăratul motiv pentru care nu mai aveau voie să meargă pe plajă și să se scalde în apă. Cei mai mulți au aflat din presă și de la apropiați despre tragedie.

Citeste si: „A fost găsită pe corali. Trupul ei era desfigurat" Noi indicii despre cazul româncei atacată de rechin în vacanța din Egipt. Ea ar fi fost, de fapt, prima victimă

„Acolo nu se vorbește prea mult de chestia asta”, spune un turist.

„Nu ne-au mai dat voie să mai mergem în apa, au spus ca e motorina, ulei în apă”, spune și o doamnă.

Roxana Donisan era o mare împătimită a sporturilor nautice și adora să facă scufundări și să admire toate atracțiile marine, tocmai de aceea a ales Egiptul ca destinație.

La fel ca ea și mulți alți români au ales această destinație tocmai din același motiv. Unii dintre ei chiar au fost martori la momentul în care austriaca a fost ucisă de rechin.

Citeste si: Ultimul mesaj transmis de Roxana, femeia ucisă de rechin în Egipt, pentru părinții săi. Le-a transmis sms-ul din intermediul unei vecine, care avea telefon performant: "Era ultimul bilet disponibil"

„Au securizat plajele, nu i-au mai lăsat pe oameni să intre pe plajă, în mare. Nu știam că atacă la mal, știam că sunt niște specii de rechini mici. Am făcut scufundări, am înotat in Marea Roșie, am făcut scufundări cu o zi înainte, scufundări la 30 de metri!”, susține un alt turist.

„Chiar în ziua în care s-a întâmplat mersesem cu barca în larg, dar n-am văzut, erau acolo mai mulți români care au văzut, noi nu!”, mai spun oamenii.